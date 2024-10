Venom 3 to słaby film? Pierwsze recenzje wskazują na produkcję gorszą od drugiej części

Do sieci trafiły pierwsze recenzje Venoma 3. Przed paroma dniami mogliśmy zapoznać się ze wstępnymi opiniami, które w większości były optymistyczne, zapowiadając najlepszą odsłonę serii i godne pożegnanie symbionta. Nie przełożyło się to jednak na wysokie oceny w recenzjach i krytycy są zgodni, że nie jest to udana produkcja. Venom: Ostatni taniec na Rotten Tomatoes może pochwalić się tylko 38% pozytywnych opinii z 68 recenzji. Średnia ocena wynosi 4,9/10. Podobnie wygląda to w przypadku Metacritic, gdzie średnia nota to 42/100 z 30 recenzji.

Venom 3 – pierwsze recenzje

Są to lepsze wyniki od pierwszej części Venoma, który na Rotten Tomatoes uzyskał wynik 30% z 364 recenzji, a średnia ocena wyniosła 4,5/10, zaś na Metacritic ma średnią notę na poziomie 35/100 z 46 opinii. Z całej trylogii najlepiej poradził sobie Venom 2, który może pochwalić się 57% pozytywnych opinii z 283 recenzji, gdzie średnia ocena to 5,4/10. Na Metacritic druga część Eddiego Brocka i symbionta ma notę 49/100 z 48 recenzji. Poniżej przeczytacie cytaty z wybranych recenzji Venoma 3.