Nowy serial z Gwiezdnych wojen przywróci dawno niewidzianą w uniwersum rasę

Tylko najwięksi fani Gwiezdnych wojen pamiętają, że po premierze szóstej części Sagi pojawiły się dwa pełnometrażowe telewizyjne filmy o Ewokach. Za produkcję i scenariusze do obu z nich odpowiadał sam George Lucas i przedstawiały nieznaną do tej pory historię rasy z księżyca Endora. Drugi z filmów, czyli Ewoki: Bitwa o Endor wprowadził do uniwersum Teeka, czyli przedstawiciela nowej rasy, która obok Ewoków zamieszkuje leśny księżyc. Okazuje się, że po tą zapomnianą postać sięgnęli twórcy Gwiezdnych wojen: Załogi rozbitków, czyli nowego serialu ze świata Star Wars.

Teek powróci w Gwiezdnych wojnach: Załodze rozbitków

Reżyser Dawid Lowery w wywiadzie dla Empire zdradził, że przedstawiciel rasy Teek powróci w serialu. Przyznał, że bohater nie zostanie stworzony za pomocą efektów komputerowych, ale będzie odgrywana przez pacynkę.