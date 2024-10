Do kin trafi nowa wersja Deadpool & Wolverine? Ryan Reynolds szykuje niespodziankę dla fanów

Deadpool & Wolverine to drugi najlepiej zarabiający film tego roku, który ustępuj jedynie W głowie się nie mieści 2. Marvel długo czekał na taki hit, dlatego studio mogło zdecydować się na wypuszczenie produkcji jeszcze raz do kin, ale w zupełnie nowej wersji. Niedawno Ryan Reynolds podzielił się na swoim Instagramie zdjęciami, w których pojawia się w stroju Pyskatego Najemnika. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że aktor wyraźnie był na planie, gdzie nawet spotkał się z Leslie Uggams, która gra jego współlokatorkę Al. Uwagę zwracają przede wszystkim świąteczne dekoracje, które znajdują się w tle.

Deadpool & Wolverine – do kin trafi specjalna świąteczna wersja?

Może to sugerować, że Deadpool & Wolverine powróci w tegoroczne święta do kin w nowej, ocenzurowanej wersji. Taką samą wersję przygotowało 20th Century Fox w 2018 roku po premierze Deadpoola 2. Widzowie mogli zobaczyć specjalną edycję zatytułowaną Był sobie Deadpool, w której znalazło się 20 minut nowych scen. Co najistotniejsze, produkcja skierowana była do całej rodziny, jako że wszystkie brutalne i drastyczne sceny, a także wulgarne żarty, zostały ocenzurowane, aby na film mogły się wybrać również nieletnie osoby.