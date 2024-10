Venom 3: Ostatni taniec – recenzja filmu. Gorzkie pożegnanie

Najwyraźniej Sony Pictures zrozumiało, że rozkręcanie własnego uniwersum wokół postaci z kart komiksów o Spider-Manie, bez samego głównego superbohatera jest zadaniem niezwykle trudnym. Sama wytwórnia jednak nie pomagała swojej serii, kręcąc kiepskiej jakości filmy, które stały się co najwyżej viralowymi żartami, a nie przykładami, które mogłyby stanowić wzór dla nowoczesnego kina superbohaterskiego. Jedynie Venom potrafił ustać na własnych nogach, chociaż do dzisiaj zachodzę w głowę, jak pierwsza część mogła stać się tak dużym hitem. Był to film wtórny, jakby wyjęty wprost z ery początków superbohaterskich produkcji sprzed dwudziestu lat, a nawet wtedy nie miałby żadnych szans z X-Menami, czy nawet Fantastyczną Czwórką. Druga część Venoma okazała się jeszcze większą drogą przez mękę, a finałowa odsłona nie zapowiadała, aby coś miało się w tej materii zmienić. Venom 3: Ostatni taniec przynajmniej nie próbuje ukrywać, że nie jest to poważna produkcja i film już na początku odpina wrotki, zabierając nas w szaloną, pełną absurdów i głupot podróż. Podobno ostatnią dla Eddiego Brocka i jego symbionta, ale czy naprawdę powinniśmy wierzyć twórcom takiego kina, które od początku traktuje widza jak debila?

Trzecia część rozpoczyna się zaraz po wydarzeniach z drugiej, gdzie Eddie Brock (Tom Hardy) powraca do swojego świata. Szybko dowiaduje się, że jest poszukiwany przez policję w związku ze śmiercią detektywa Mulligana (Stephen Graham). Były dziennikarz i jego symbiont zamierzają udać się do Nowego Jorku, ale po drodze atakuje ich ksenofag, jeden z niemal nieśmiertelnych łowców, który został wysłany przez samego Knulla (Andy Serkis), twórcę symbiontów. Venom informuje Eddiego, że potężny Knull chce uwolnić się ze swojego więzienia, a potrzebuje do tego Kodeksu, który jest w ich posiadaniu. Ich tropem podąża nie tylko kosmiczna rasa, ale również specjalny oddział generała Rexa Stricklanda (Chiwetel Ejiofor), którego zadaniem jest odnalezienie wszystkich symbiontów. Organizacja Imperium zbiera je w niejasnych celach, a jedną z ich pracownic jest Teddy Payne (Juno Temple), która bada przybyszów z innej galaktyki. Eddie Brock i Venom muszą kolejny raz powstrzymać zagrożenie dla całego świata, zanim będzie za późno.

Chociaż film cały czas podbudowuje potęgę Knulla i wynikające z tego problemy dla całego uniwersum, to ojciec symbiontów nie jest wcale głównym przeciwnikiem w Venomie 3. Sony Pictures ewidentnie pozostawiło to zagrożenie na inną okazję i możemy jedynie zgadywać, czy we własnym uniwersum, czy też w Spider-Manie 4. Dochodzi więc do dziwnej sytuacji, gdzie Ostatni taniec jest w rzeczywistości wstępem do większej historii, którą dopiero poznamy za kilka lat. To słabe rozwiązanie jak na pożegnalny film o Venomie, który nie otrzymuje zakończenia z odpowiednim splendorem, choć trzeba przyznać, że jest to najbardziej wybuchowy i widowiskowy finał ze wszystkich trzech części. Zamiast tego to ksenofagi stanowią główne zagrożenie dla Eddiego Brocka i jego towarzysza, chociaż to dosyć nudne w swoim projekcie i funkcji potwory, które z powodzeniem zrobiłyby karierę wśród Zergów ze StarCrafta.

Zresztą Venom 3: Ostatni taniec ma więcej wspólnego z Blizzardem, niż można byłoby przypuszczać. Udowadnia to kiepska sekwencja wprowadzająca do filmu, która wygląda, jak jeden z przerywników filmowych stworzonych przez to legendarne studio. Problem w tym, że nie jak cinematic z jednej z najnowszych produkcji, ale raczej takiej z poprzedniej dekady. Na całe szczęście w scenach, gdzie efekty specjalne są tylko dodatkiem, wypadają dużo lepiej, niż wynikałoby to z poprzedniej części Venoma. CGI stoi na wysokim poziomie, o ile rzecz jasna jesteście zwolennikami takiego wyglądu Venoma i innych symbiontów. Pod tym względem do większości scen nie można się jednak przyczepić i jak na kino superbohaterskie, Ostatni taniec wygląda naprawdę dobrze, a na pewno najlepiej ze wszystkich filmów należących do Sony’s Spider-Man Universe, gdzie we wszystkich efekty specjalne były prawdziwą piętą achillesową.

Zawieszenie wiary

Niestety takich pochwał nie można skierować w stronę scenariusza, który jest zbędnym wypełniaczem dla widowiskowych scen akcji. Historia nie tylko jest pretekstowa i nawet nie próbuje wyjaśniać niektórych postępowań bohaterów, nie mówiąc już o ich motywacji, ale zawiera wszystkie grzechy z poprzedniej serii. Najbardziej irytującą są liczne fabularne absurdy, którymi kompletnie nikt na planie filmu się nie przejmował. Wystarczy wspomnieć tylko o leniwym wytłumaczeniu, jak tworzy się Kodeks, czy też całkiem niezłej kondycji jednej z postaci, która zostaje wcześniej przebita na wylot przez ostro zakończony ogon ksenofaga. A może wystarczy wspomnieć o wielkim i hałasującym potworze, którego główny bohater nie jest w stanie usłyszeć z kilkudziesięciu metrów, chociaż jest noc i wokół nie ma żywej duży? Nie mówiąc już nawet o bezwartościowych mocach ksenofagów, które dostrzegają Kodeks wyłącznie wtedy, gdy Venom jest w całości przemieniony i wystarczy, że Eddie wróci do swojej formy, a te kosmiczne krety nie są w stanie go zlokalizować.