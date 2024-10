Kontynuacja Obcy: Romulus już powstaje. Predator powróci w aż dwóch filmach w 2025 roku

Asbell w wywiadzie przyznał, że druga część jest już w produkcji. Dodał, że Cailee Spaney oraz David Jonsson powrócą w rolach Rain i Andy’ego.

Pracujemy teraz nad pomysłem na kontynuację. Nie sfinalizowaliśmy jeszcze naszej umowy z Fede [Alvarezem], ale zamierzamy to zrobić, a on ma pomysł, nad którym pracujemy. Prawdziwymi bohaterami filmu była dwójka ocalałych, Rain i Andy, grani przez Cailee Spaeny i Davida Jonssona. Dlatego zawsze myślę o tym gdzie ludzie chcą ich zobaczyć w następnym filmie? Wiemy, że będą ksenomorfy. Wiemy, że będą świetne horrorowe sceny. Ale zakochałam się w obu tych postaciach i chcę poznać ich dalszą historię.

Dużą niespodzianką 20th Century Studios jest ogłoszenie, że w przyszłym roku otrzymamy aż dwa nowe filmy o Predatorze. O Badlands, czyli kontynuacji Prey, wiedzieliśmy już wcześniej. Asbell zdradził istnienie drugiej produkcji, która zadebiutuje przed Predator: Badlands. Niestety prezes wytwórni nie zdradził żadnych szczegółów, ale tajemniczy projekt został wyreżyserowany również przez Dana Trachtenberga i prawdopodobnie pojawi się od razu na Disney+. Niewykluczone, że będzie to krótkometrażowe wprowadzenie do nowego kinowego filmu.

Tak, film o Predatorze będzie miał kinowy charakter. Powiem ci bardzo prosto. Po tym, jak Prey odniósł sukces, Dan [Trachtenberg] wrócił i powiedział, że nie chce robić Prey 2. A my na to: „To co chcesz zrobić?” I podrzucił mnóstwo pomysłów, które były szalone, ale naprawdę fajne. Właściwie zrobiliśmy dwa z nich. To właśnie one ukażą się w przyszłym roku. O jednym, nie mogę jeszcze mówić, ale drugim jest aktorski film Predator z Elle Fanning, który właśnie został ukończony w Nowej Zelandii. Będziemy mogli zobaczyć go w kinach w przyszłym roku.