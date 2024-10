Powstaje kolejny remake The Office. Tym razem dla konkretnej widowni

Marka The Office nie słabnie, a wręcz przeciwnie, zdaje się mocniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W ubiegłym tygodniu na Prime Video zadebiutował australijski remake The Office, który wywołał niemałe kontrowersje, a to ze względu na pierwszą kobiecą postać prezeski. Z kolei jutro na Canal+ zadebiutuje czwarty już sezon The Office PL, a naszą recenzję nowych odcinków znajdziecie w linku poniżej. Dodatkowo w opracowaniu jest kolejny amerykański serial ze świata The Office, a teraz ogłoszono, że Amazon MGM Studios pracuje nad kolejną wersją, tym razem dla latynoskiej widowni.

La Oficina – Amazon stworzy meksykańską wersję The Office

The Office doczeka się meksykańskiego remake’u, za który odpowiada Gary „Gaz” Alazraki i Marcos Bucay, czyli twórcy komedii Klub Cuervos dla Netflixa. La Oficina, bo pod takim tytułem powstaje meksykańskie The Office, dostępne będzie wyłącznie na platformie Prime Video w Ameryce Łacińskiej, Brazylii i Hiszpanii.