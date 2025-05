Recenzja Days Gone Remastered - tych dni nie odda nikt...

Nie będę tutaj udawał, że Days Gone to gra, która wzbudzała moje duże zainteresowanie w dniu premiery na PlayStation 4. Nie wiem dlaczego, ale zwyczajnie ta premiera mnie ominęła (rok 2019 może nie był rewolucyjny, ale kilka mocnych gier wyszło), a i również dość skrajne opinie graczy mnie od tej gry skutecznie odwiodły. Nie mówiąc już o tym, że u nas na gramie gra dostała dość zaskakująca ocenę i można byłoby się zastanawiać co w tym wszystkim zagrało nie tak.

Dziś dostajemy Days Gone Remastered i tak jak zazwyczaj w przypadku tego typu tworów bywa jest to ta wersja gry, w którą gracze powinni zagrać. Ulepszenia graficzne, usprawnienia rozgrywki oraz dodatkowy tryb hordy to zawsze dobry powód do tego, aby albo powrócić do stanu Oregon, albo też (jak w moim przypadku) zagrać po raz pierwszy.

Czy warto? Powiedziałbym, że będąc fanem zombie jako takich w grach jestem w miarę zadowolony, ale…

… to NIE JEST recenzja gry

Tak jak zwykle w przypadku remasterów staramy się, aby recenzje nie były recenzjami gry jako takiej. Wcześniej takowa się już pojawiła na gram.pl, więc tym razem skupię się tylko i wyłącznie na aspektach technicznych lub delikatnych porównaniach z oryginałem. Nie mniej jednak pod sam koniec pokuszę się o kilka słów na temat tego czy zagrać warto, bo po takim czasie oraz wielu grach w otwartym świecie można byłoby pewne wnioski wysnuć.

Zacznę może od tego, że w przypadku tego jak gra się prezentuje mamy tutaj do czynienia czy dwoma trybami rozgrywki – 1440p z docelowym 60 FPS oraz 4K z docelowym 30 FPS. Przyznam, że ten drugi tryb zdecydowanie wypadał lepiej i mimo tych 30 FPS (które nawet dość dobrze trzymało się wytyczonego celu na zwykłym PlayStation 5) grało się przyjemnie. Z drugiej strony jeśli spojrzymy na Days Gone w wersji na PlayStation 4, to zdecydowanie wersja next-gen zyskała na roślinności, jak tym jak prezentują się rysowane w oddali miejscówki… ale momentami ten efekt „ulepszenia zwyczajnie znika”. Głównie w przypadku niektórych cutscenek w określonych sytuacjach chociażby pogodowych.

I teraz tak naprawdę od tej strony wizualnej właściwie trudno się do Days Gone Remastered przyczepić, ponieważ nawet z tymi graficznymi niedoskonałościami gra wygląda po prostu dobrze. Również do dodanego trybu hordy zarzutów nie mam, ponieważ o ile tutaj fajnie byłoby pobawić się w kooperacji, to koniec końców samotne mierzenie się z zombiakami, zbieranie lootu oraz podróżowanie z punktu A do punktu B potrafi uzależnić i to dosłownie.

Problem jednak mam z tym, że bardzo często trafiałem w Days Gone Remastered na momenty, w których pewne bugi lub glitche odbierały chęć na dalszą rozgrywkę. Nie przydarzały się na szczęście cały czas, ale losowe wpadki oraz fakt, że gra potrafiła cofnąć mnie o dobrych kilkanaście minut irytowały i to mocno. Tutaj raz przeciwnik zaklinował się w kamieniu przez co nie można było go zabić i ukończyć zadania, a tutaj nie chciały się doczytać tekstury i jadąc wpadłem pod ziemię… a tutaj w trybie hordy wjeżdżając na pieniek zaliczyłem dziwny zgon, bo postać zamiast na nim stanąć umarła jakby otrzymała krytyczne trafienie w głowę. Takich potworków tutaj było przez te jakieś 25 godzin spędzonych z grą na ten moment trochę i po każdym z nich głowa musiała trochę odtajać. Tym bardziej, że czasami misternie zaplanowany plan poszedł tam, gdzie „Siara” sam z siebie wykrzyknął po lądowaniu Pułkownika Moralesa.

Dlatego też o ile miejscami nie jest to zły remaster, to zdecydowanie nie taki, który jest wolny od problemów. Zaskakujące jest również to, że właściwie na około tydzień po premierze (gdy piszę ten tekst) żadnych krytycznych łatek gra także nie dostała. Wygląda na to, że wszystko jest w jak najlepszym porządku ze strony twórców, ale mam jednak małą nadzieję, iż ten stan rzeczy się zmieni. No dobra, może jeden glitch związany z czyszczeniem siedlisk i tym, że jak zginiemy, to zadanie i tak zostaje zaliczone może zostać.