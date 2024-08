Przyszłe polskie hity, które wykuwają się we wczesnym dostępie - ranking TOP 10

Wystarczy spojrzeć na steamowy wczesny dostęp aby dostrzec, że na brak nowych, hitowych polskich gier na pewno nie będziemy narzekać. Early Access pokazuje, że w kraju powstaje kilka bardzo ciekawych produkcji, które nie tylko już teraz cieszą się sporym zainteresowaniem, ale też spotykają się z bardzo pozytywnymi recenzjami. W niektórych przypadkach możemy nawet mówić o produkcjach, których premierowa średnia na Metacritic może przebić 80%. A może nawet i 90%.

Zresztą nie jest to hurraoptymistyczna prognoza. Zeszłoroczny hit Against the Storm przeszedł podobną drogę co kilka niżej opisanych produkcji i finalnie został fantastycznie oceniony przez recenzentów. Podobnie niedawno wydany Uboat. Dlaczego to samo ma nie spotkać kilku innych tytułów? Jak efektywny pod kątem rozwijania gry może być wczesny dostęp powiedzieli mi sami deweloperzy, których opinie znajdziecie w tym tekście.

Jakie jest więc 10 najlepszych polskich gier we wczesnym dostępie? Takich, które za chwilę mogą być wielkimi hitami? Zapraszam do lektury.

10. Hellish Quart

Zaczynamy od indyka z unikatowym pomysłem na siebie. Tym razem jest to bijatyka, w której zamiast pięści używamy mieczy. Akcja umieszczona jest za to w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej. To już wystarczy, aby zwrócić uwagę na ten tytuł. Na zainteresowanie zasługuje też oparty na fizyce gameplay, który realistycznie symuluje walki na szable. Robotę robią też świetnie zrealizowane animacje. Gra, oprócz zwykłych pojedynków, oferuje także rozbudowaną kampanię fabularną. Hellish Quart jest we wczesnym dostępie od 2021 roku, a więc zawartości nie brakuje. Czekamy na premierę pełnej wersji.

9. Sengoku Dynasty

Niemiecki Toplitz Productions ma w Polsce kilka projektów, w tym jeden wielki sukces, czyli Medieval Dynasty. Na bazie tego tytułu powstaje kilka innych gier, które sprawdzoną formułę przenoszą do innych światów. Obecnie największe nadzieje wzbudza Sengoku Dynasty, które wita nas w Kraju Kwitnącej Wiśni. Za produkcję odpowiada nowe, stołeczne studio Superkami. Na razie po ocenach widać, że przed deweloperem jeszcze troszkę pracy, ale duży potencjał też da się dostrzec. Totalnym przeciwieństwem jest świeżo wydane (również z wcześniejszym wczesnym dostępem) Wild West Dynasty, które zdobywa bardzo słabe opinie. Tym razem nie popisało się studio Moon Punch Studio, które reprezentuje poznański gamedev.

8. Car Manufacture

Najnowsza produkcja w zestawieniu, która na rynek trafiła w tym miesiącu. Już teraz można jednak mówić o dużym sukcesie. Gra powstała w ramach grupy PlayWay i szybko zwróciła stosunkowo mały budżet. Udało się też zebrać całkiem niezłe opinie. Graczom ewidentnie spodobał się tycoon, w którym tworzymy własną fabrykę samochodów, chwaląc przy tym bardzo relaksującą rozgrywkę. Trzeba jednak pamiętać, że Car Manufacture jest we wczesnym etapie Early Access, a więc jeszcze chwilę zajmie dojście do pełnej premiery. Przy obecnej sprzedaży deweloper pewnie nie będzie się spieszył, bo ma komfort finansowy. Mamy więc dużą szansę na bardzo udaną produkcję.