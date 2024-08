Wczesny dostęp ratunkiem w czasach kryzysu? Deweloperzy doradzają i… ostrzegają

Branżowy kryzys to wiele problemów, z czego największym bez wątpienia jest trudny dostęp do finansowania produkcji gry. Deweloperzy muszą się chwytać różnych rozwiązań. Jednym z nich jest wczesny dostęp, który ostatnio mocno zyskuje na popularności wśród polskich twórców. Na około 60-70 tegorocznych premier na PC aż 15 to steamowy Early Access. Największe pod kątem przychodów produkcje, czyli Manor Lords, Infection Free Zone i Bellwright, to właśnie wczesny dostęp. Mamy też kilka premier, które z niego ostatnio wyszły, chociażby Hellcard, Inkulinati czy House Builder, nie mówiąc o zeszłorocznym hicie Against the Storm. Nie zapominajmy też o długiej liście świetnie zapowiadających się produkcji, które w Early Access, nie tylko na Steamie, są od dawna, jak Timberborn, Uboat, Witchfire czy Forever Skies. Mówimy więc o trendzie? Nie wiem czy aż tyle, ale na pewno jest to temat warty szerszego omówienia.

Czy gier we wczesnym dostępie będzie mniej czy więcej to już rzecz, o której ciężko dyskutować, bo mało deweloperów zdradza z wyprzedzeniem takie informacje. Możemy za to zastanowić się czy jest to dobre rozwiązanie na czasy branżowego dołka czy może nieoczywista pułapka, w którą może wpaść wielu producentów. W tym celu rozmawiałem z kilkoma rodzimymi studiami, które mają doświadczenie w Early Access i chętnie się nim podzielą. W skrócie, wczesny dostęp to mnóstwo niesamowitych możliwości, ale też spore ryzyko. Jeśli ktoś myśli, że to lek na bieżącą sytuację rynkową to… ma troszkę racji. Ale tylko troszkę.

Pociągnijmy temat finansowy, bo jest to niezwykle ważne dla wielu studiów szukających pieniędzy na dokończenie produkcji gry. Early Access to możliwość szybszego rozpoczęcia sprzedaży, co pozwala pokryć dalsze koszty prac. Potwierdził mi to Maciej Pryc z Quite OK Games, które w kwietniu wydało wczesny dostęp city buildera Laysara: Summit Kingdom.

Odpowiedź na to pytanie będzie różnić się dla różnych gier, natomiast przychody z Early Access jak najbardziej mogą wystarczyć na finansowanie dalszych prac nad grą. Patrząc na przychody, tak naprawdę to start gry w EA jest tą "właściwą premierą" na Steam, wypuszczenie wersji 1.0 zazwyczaj nie powoduje aż tak dużego skoku sprzedaży. Trzeba jednak pamiętać, że aby gra odniosła sukces we wczesnym dostępie, powinna mieć już bardzo solidne i dopracowane fundamenty - wystartowanie EA za wcześnie, kiedy produkt nie jest jeszcze na to gotowy, to przepis na katastrofę.

Ten punkt widzenia potwierdza wielu deweloperów z którymi rozmawiałem. Patrząc po liczbach to faktycznie gracze chętnie sięgają po niedokończone gry, pozwalając deweloperom finansować dalsze prace. Tylko, że to jest jedynie mały element tego aspektu. Inny wiąże się z jedną z największych korzyści Early Access, czyli feedbackiem od graczy. Ten to nie tylko możliwość stworzenia lepszej gry, ale też większy koszt. Maciej Pryc szacuje, mimo że premiera jego gry miała miejsce raptem 3 miesiące temu, że finalnie prace potrwają nawet rok dłużej.