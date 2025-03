EXTRA - W co zaGRAMy w kwietniu 2025 roku - najciekawsze premiery miesiąca

W drugiej części naszego zestawienia prezentujemy kilka interesujących gier, w tym Forever Skies, remake kultowego Amerzone: The Explorer's Legacy, nową odsłonę MotoGP, drugą część Monaco czy też nową produkcję twórców This is the Police.

Croc: Legend of the Gobbos Remaster

platformy docelowe: PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Switch

data premiery: 2 kwietnia

producent: Argonaut Games

wydawca: Argonaut Games

Klasyczna platformówka, chciałoby się rzec że gra z dzieciństwa, za moment doczeka się odświeżenia. Mowa w tym przypadku o remasterze Croc: Legend of the Gobbos, czyli niezwykle sympatycznej produkcji z małym krokodylem w roli głównej. Od premiery oryginału minęło naprawdę sporo czasu, bowiem debiutował on w 1997 roku, ale z niewiadomych przyczyn nie zdecydowano się na pełnoprawny remake. Tak czy inaczej gra dostępna pierwotnie na PC oraz konsolach PlayStation pierwszej generacji otrzyma udoskonaloną grafikę, a także doczeka się zmodyfikowanego systemu sterowania. Jak nietrudno się domyślić, podczas rozgrywki w croc: Legend of the Gobbos Remastered zajmiemy się eksplorowaniem lokacji, skakaniu po rozmaitych obiektach otoczenia, unikaniu pułapek, kolekcjonowaniu przedmiotów, rozwiązywaniu zagadek i walce z przeciwnikami.

Crashlands 2

platformy docelowe: PC

data premiery: 10 kwietnia

producent: Butterscotch Shenanigans

wydawca: Butterscotch Shenanigans

Jeśli nie czekacie na Crashlands 2, a lubicie przygodowe gry akcji z elementami RPG i strategii, to powinniście rzucić okiem na pierwszą odsłonę cyklu, która może pochwalić się bardzo pozytywnymi opiniami na platformie Steam (jest ich ponad 5 tysięcy). Crashlands 2 zaoferuje widok izometryczny w przeciwieństwie do dwuwymiarowej grafiki zaproponowanej w poprzednim tytule. Trafimy tu na obcą planetę, gdzie nadrzędnym celem rozgrywki będzie przetrwanie. Zajmiemy się więc zwiedzaniem lokacji, zbieraniem przedmiotów, wytwarzaniem nowych elementów wyposażenia, a także walką z przeciwnikami. Istotne znaczenie dla przebiegu zabawy będzie miało nasze schronienie, które najpierw oczywiście zbudujemy, a potem będziemy je modyfikować. Warto dodać, że w Crashlands 2 pojawi się sporo ciekawych aktywności. Poza wspomnianymi elementami gameplayu produkcja zaoferuje możliwość zarządzania własnym gospodarstwem rolnym czy też pozwoli na łowienie ryb.