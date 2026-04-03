Darmowe DLC do polskiego RPG-a dodaje nowy loch w endgame. Tainted Grail: The Fall of Avalon – Merlin’s Tomb już dostępne

Studio Questline oficjalnie udostępniło Merlin’s Tomb – trzeci darmowy dodatek DLC do mrocznego RPG akcji Tainted Grail: The Fall of Avalon. Mimo że premiera zbiegła się w czasie z żartami primaaprilisowymi, twórcy zapewniają, że nowe wyzwanie jest jak najbardziej realne i dostępne dla wszystkich graczy.
Tainted Grail: The Fall of Avalon – nowy loch dla weteranów
Merlin’s Tomb to rozbudowany loch typu endgame, zaprojektowany z myślą o postaciach na wysokim poziomie doświadczenia (zalecany poziom 75). Aby do niego dotrzeć, gracze muszą udać się do regionu Forlorn Swords (Akt 3). Aby wejść do finałowego grobowca, należy najpierw ukończyć wszystkie poprzednie grobowce Rycerzy Okrągłego Stołu oraz zebrać fragmenty Duszy Króla. Wejście jest strzeżone przez nowego mini-bossa – Keeper of the Barrow, który stanowi pierwszy test siły przed właściwą eksploracją. Wewnątrz gracze zmierzą się z wypaczoną wersją legendarnego Merlina, który padł ofiarą wszechobecnej Skazy.
Ukończenie lochu wiąże się ze zdobyciem potężnych, skalanych przedmiotów, które mimo swojej mrocznej natury, oferują unikalne i epickie statystyki dla najbardziej wymagających graczy.
Wraz z dodatkiem Merlin’s Tomb, do gry trafił Patch 1.21, który wprowadza szereg usprawnień i nowości w regionie Forlorn Swords. Z tej okazji dodano zestaw unikalnych broni, m.in. Inlaid Shield (zwiększający szybkość ataku), Splitter Axe (zadający większe obrażenia rannym wrogom) oraz dający szansę na ogłuszenie Royal Edict. Twórcy udostępnili także tajemniczy quest w południowo-wschodniej części Forlorn Swords, zachęcając do ponownej eksploracji tego mroźnego obszaru. Dodatkowo:
Zmodyfikowano działanie Mana Shield – kara do regeneracji many jest teraz znacznie łagodniejsza (stosunek 2:1 zamiast 1:1).
Poprawiono teren wokół Capital City oraz Ulfr Village, a także zaktualizowano rozmieszczenie surowców (meteoryt i tytan) oraz przeciwników, czyniąc niektóre starcia bardziej wymagającymi.
Dodatek jest dostępny za darmo wraz z podstawową wersją Tainted Grail: The Fall of Avalon na platformach Steam oraz GOG. Wersje konsolowe (PS5, Xbox Series X|S) otrzymają aktualizację z kilkudniowym opóźnieniem ze względu na procesy certyfikacji.
