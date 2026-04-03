Darmowe DLC do polskiego RPG-a dodaje nowy loch w endgame. Tainted Grail: The Fall of Avalon – Merlin’s Tomb już dostępne

Studio Questline oficjalnie udostępniło Merlin’s Tomb – trzeci darmowy dodatek DLC do mrocznego RPG akcji Tainted Grail: The Fall of Avalon. Mimo że premiera zbiegła się w czasie z żartami primaaprilisowymi, twórcy zapewniają, że nowe wyzwanie jest jak najbardziej realne i dostępne dla wszystkich graczy.

Tainted Grail: The Fall of Avalon – nowy loch dla weteranów

Merlin’s Tomb to rozbudowany loch typu endgame, zaprojektowany z myślą o postaciach na wysokim poziomie doświadczenia (zalecany poziom 75). Aby do niego dotrzeć, gracze muszą udać się do regionu Forlorn Swords (Akt 3). Aby wejść do finałowego grobowca, należy najpierw ukończyć wszystkie poprzednie grobowce Rycerzy Okrągłego Stołu oraz zebrać fragmenty Duszy Króla. Wejście jest strzeżone przez nowego mini-bossa – Keeper of the Barrow, który stanowi pierwszy test siły przed właściwą eksploracją. Wewnątrz gracze zmierzą się z wypaczoną wersją legendarnego Merlina, który padł ofiarą wszechobecnej Skazy.