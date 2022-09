Płacz Sony i kontry Microsoftu, czyli przejęcie Activision-Blizzard w decydującej fazie

Mateusz Mucharzewski 0 0

Największa transakcja w historii branży elektronicznej rozrywki zamienia się w walkę na najmocniejsze argumenty. Stawka jest jednak tego warta.

Jeśli ktoś jeszcze miał wątpliwości jak duże znaczenie będzie miało przejęcie Activision-Blizzard przez Microsoft, najnowsze informacje muszą go przekonać. To co dzieje się wokół śledztw prowadzonych przez światowych regulatorów pokazuje o jak wielką stawkę toczy się gra. Początkowo ten tekst miał skupiać się tylko na przedstawieniu bieżących wydarzeń, ale ostatnio nabrały one takiego tempa, że cała transakcja zamieniła się w największą branżową bitwę ostatnich lat. A może nawet w całej historii sektora elektronicznej rozrywki.

Wrzesień jest dobrym momentem na przyjrzenie się sprawie z kilku powodów. Po pierwsze, regionalni regulatorzy zaczynają wydawać wstępne werdykty. Po drugie, w przestrzeni publicznej pojawiają się argumenty jakich używają obie strony. Nie oszukujmy się, mimo że w sprawie wypowiada się wielu uczestników rynku, dla dwóch jest to kwestia kluczowa. Chodzi oczywiście o Microsoft i Sony. Próba przepchnięcia lub zablokowania transakcji zamieniła się ostatnio w publiczne pranie brudów. Ono najlepiej pokazuje o jak wielką stawkę toczy się gra. Bez wątpienia mówimy o sprawie, która będzie miała decydujący wpływ na kształt branży w najbliższych latach. Regulatorzy - kto, kiedy i jak podejmuje decyzje Zacznijmy od kilku podstawowych informacji. Na przełomie kwietnia i maja ofertę przejęcia zaakceptowali akcjonariusze Activision-Blizzard. Teraz czekamy tylko na zgody regulatorów, których celem jest stanie na straży konsumentów i blokowanie transakcji, które mogą uderzyć w ich interesy czy doprowadzić do monopoli lub dominującej pozycji jednej z firm. W przypadku USA odpowiada za to Federalna Komisja Handlu (Federal Trade Commission), która przeszła już do drugiej fazy. W Wielkiej Brytanii mamy z kolei Competition and Markets Authority, które 1 września ogłosiło, że również przechodzi do tego etapu. Za decyzję w Unii Europejskiej odpowiada Komisja Europejska, która obecnie prowadzi wstępne rozeznanie w temacie.

Każdy z tych regulatorów może zablokować transakcję na swoim terytorium, a więc konieczne są zgody ze wszystkich stron. Warto też zauważyć, że jest więcej krajów badających to rekordowo duże przejęcie. W tym momencie śledztwo prowadzi również brazylijski regulator. W tym przypadku bardzo aktywna jest Meta (Facebook), która intensywnie domaga się zablokowania transakcji. Co ciekawe jeden kraj już zaakceptował przejęcie Activision-Blizzard przez Microsoft - jest to Arabia Saudyjska. Sukces mały, ale od czegoś trzeba zacząć. Prawdziwą bitwą (co zaraz opiszę) będzie przekonanie USA, UK i EU. Zanim przejdziemy dalej wyjaśnię jeszcze czym są wspomniane wcześniej fazy. W pierwszej regulator wstępnie ocenia sytuację i wpływ przejęcia na rynek oraz konsumentów. Większość transakcji akceptowanych jest w tym miejscu. Druga faza jest bardziej skomplikowana i oznacza dokładne śledztwo. Wtedy regulator przesyła dodatkowe pytania, do których Microsoft musi się ustosunkować w określonym czasie. O opinię proszeni są też inni uczestnicy rynku - mniejsze i większe studia, analitycy oraz przede wszystkim największy rynkowy konkurent, czyli Sony.