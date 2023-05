Park Beyond - pierwsze wrażenia i pierwsze przymarki do szalonych lunaparków

Pamiętam jak na ubiegłorocznym Gamescomie miałem okazję zagrać w krótkie demo Park Beyond i wtedy już czułem, że to zdecydowanie za mało. Bo o ile w ostatnim czasie miałem okazję zagrać w kilka dobrych tycoonów, a także wrócić do kilku starszych pozycji, aby przypomnieć sobie stare, dobre czasy, to jednak brakowało mi czegoś w klimatach kultowego swego czasu Rollercoaster Tycoon .

Tym razem posiedziałem trochę dłużej, mogłem na spokojnie podumać nad pewnymi rozwiązaniami i tak jak każdy obiecujący tytuł tego typu – jeśli wciąga na długie godziny do tego stopnia, że zapominasz o tym o której zacząłeś zabawę, to znaczy, że może być dobry. A tak jest na ten moment w przypadku gry od Limbic Entertainment, chociaż jest kilka elementów, które mam nadzieję zostaną do premiery gry poprawione.

Stworzyć park rozrywki swoich marzeń… ale bardziej.

Głównym motywem przewodnim Park Beyond jest to, co w tytule jest na drugim miejscu, czyli przekraczanie pewnych granic związanych z tym, jak można wykreować swój własny park rozrywki. Na samym początku może tego nie czuć aż tak, ale wraz z kolejnymi krokami w ramach kampanii zaczyna się coraz więcej kombinowania nie tylko w ramach kreowania atrakcji, ale również wypełnienia zleconych zadań oraz dostosowywania parku do wymagań grup docelowych. Tutaj dużą rolę w przypadku kampanii gra fakt, że przed każdą z misji rozmawiamy ze swoimi towarzyszami i wybieramy z linii dialogowych ostateczną formułę, w której rozgrywać będzie się dana mapa. I to jest o tyle fajne, że daje spory potencjał na wielokrotne przechodzenie kampanii w oparciu o różne odpowiedzi. Raz będzie to park w stylu kowbojskim przeznaczony dla młodzieży i rodzin z dziećmi, a raz kosmiczny lunapark dla młodzieży i dorosłych osobno.

Tym samym obok klasycznego tycoona oraz kreatywnej zabawy dochodzi również pewnego rodzaju gra logiczna. Okazuje się bowiem, że zdecydowanie trudniej jest połączyć pewne atrakcje tak, aby zadowoliły one wszystkie grupy docelowe, które będą zainteresowane wizytą w naszym parku. Trzeba więc kombinować, iść na pewne ustępstwa. Przykładowo – chcąc połączyć w ramach jednej kolejki górskiej zadowolenie rodzin z dziećmi oraz dorosłych trzeba będzie zwracać uwagę na to, że ci pierwsi nie są fanami wysokich i szalonych zjazdów. Z kolei tym drugim trzeba będzie zapewnić to, że ten przejazd będzie oferował np. możliwość rozdzielenia wagoników i dotarcia na stację docelową w innej kolejności niż ta, która była na początku.

Elementów, na które trzeba zwrócić uwagę przy tworzeniu swojego parku rozrywki jest naprawdę sporo. Nie jest to jednak na tyle skomplikowane, aby gracz miał wrażenie totalnego utopienia się w tych szczegółach zwłaszcza, że tutorial krok po kroku na spokojnie te wszystkie detale tłumaczy w formie kolejnych zadań do wykonania. Podobnie jest w przypadku zadań, które pojawiają się na mapach w kampanii. Czasami jest to posprzątanie terenu z porzuconych przenośnych toalet, a czasami konieczność zbudowania konkretnej atrakcji z wykorzystaniem pewnych elementów terenu np. postawienie Slingshota czy restauracji na wzgórzu. Jest również możliwość wzbogacenia konkretnych atrakcji czy też ulepszenia osób zatrudnianych przy obsłudze miasteczka dzięki tzw. „impossify”, które można wykonywać co jakiś czas dzięki ekscytacji generowanej przez gości.

Dokładając do tego możliwość swobodnej zabawy różnymi dodatkami tematycznymi i nie tylko, to jest w tym wszystkim duży potencjał na świetną zabawę również w trybie sandboxowym. Nawet, jeśli do obsługi kreatora kolejek górskich trzeba się trochę przyzwyczaić, bo potrafi przysporzyć kilku niespodziewanych problemów.