Ostatnia prosta do premiery Anno 117: Pax Romana, czyli kolejne godziny mijają

To już trzeci, ale i zarazem ostatni raz, kiedy piszę o Anno 117: Pax Romana przed oficjalną recenzją oraz premierą w listopadzie, ponieważ tym razem miałem okazję trochę pograć w wersję bliską tej ostatecznej. Dlatego też bez zbędnego gadania, przedłużania ten tekst będzie bardzo… krótki. Ale za to ze screenami z faktycznej rozgrywki!

Głównie ze względu na fakt, że trzeba będzie trochę zostawić tego na wrażenia z ostateczną oceną (głupio byłoby się wystrzelać wcześniej). Inną kwestią jest to, że w ramach wersji „preview”, które rozgrywam sobie na PC , mogę mówić o kilku rozdziałach z kampanii oraz rozwoju w trybie sandbox do trzeciego poziomu mieszkańców… co już w teorii robiłem biorąc pod uwagę to, co widziałem na Gamescomie. Zachęcam również do przeczytania moich wrażeń sprzed kilku miesięcy, tak dla porównania stanu aktualnego, bo czego by nie mówić, to kilka zmian w ramach zabawy się znalazło.

Tym bardziej, że przyszedł czas na pierwsze próby zasiedlania Albionu/Lacium w zależności od tego, w której miejscówce zaczęliśmy zabawę. Ewentualnie pierwsze, poważniejsze spięcia z naszymi sąsiadami…

Anno 117: Pax Romana – dodatkowe wrażenia z wersji przedpremierowej

Zacznę może od tego, że kampania w Anno 117: Pax Romana jak na razie to całkiem fajny samouczek do tego, co później można tworzyć w trybie sandbox z jednego powodu – tempo zabawy mam wrażenie, że jest nieco mniejsze, a i skala przedsięwzięcia również jest o wiele bardziej kameralna niż skok na głęboką wodę.

Krok po kroku idąc przez wszystkie etapy rozwoju swojej wyspy oraz działania gubernatora, początki handlu i późniejsze możliwości osiedlanie kolejnego świata (chociaż tutaj pod względem fabuły mówić zbyt wiele nie można) sprawiają, że pod względem wprowadzenia do serii Anno prawdopodobnie Pax Romana wypada o wiele lepiej niż 1800. Tutaj fakt pozornie prostszego rozwoju (choć tutaj można byłoby trochę podyskutować na temat tego, czego wymagają poszczególne drzewka i dlaczego ekonomiści będą mieli dużo… zabawy) sprawia, że ten wstęp do zrozumienia mechanik nowego Anno jest zdecydowanie łatwiejszy, choć na tych samych zasadach. Zadania również trochę pomagają chociażby w zrozumieniu jak działa chociażby handel.

Przechodząc do trybu sandbox powiem, że jestem najbardziej zaskoczony dwoma rzeczami.

Pierwszą z nich jest fakt, że przechodząc do drugiego miejsca (czy to do Albionu, czy to do Lacium) nie musimy wykorzystywać na starcie własnej łodzi. Gdy otrzymujemy możliwość przeniesienia się, to również otrzymujemy pierwszą łódkę. Z czasem później oczywiście kwestia tworzenia szlaków handlowych z innymi przeciwnikami czy też transportowych, dzięki którym będziemy mogli stawiać budowle z różnych niedostępnych materiałów na starcie to już zupełnie inna zabawa. Co również ciekawe to fakt, że jak w przypadku chociażby Anno 1800 nasi przeciwnicy pytali się, czy mogą zasiedlić jedną z pobliskich wysp, to to zastąpiło dopiero przy przeprowadzce do Albionu/Lacium. Wcześniej o dziwo tej ekspansji aż tak nie odczuwałem nawet po dobrych kilku godzinach od rozpoczęcia mapy. Tutaj jednak też brałbym pod uwagę ewentualny poziom trudności, ale to wyjdzie prawdopodobnie z czasem.

A, co najważniejsze – tak, można mieszać kultury obu miejsc na jednej wyspie. Nie pamiętam czy w trakcie dema na Gamescomie było to możliwe (z tego, co kojarzę, to nie), więc tak – można korzystać z pełni możliwości obu rozwiązań licząc się z tym, że jednym będzie to odpowiadało, a innym naszym sąsiadom już niekoniecznie.

Tym bardziej, że zabawy związanej z ewentualnymi różnymi innymi ustawieniami map oraz o wiele większa losowością surowców, ponieważ zdarzyło się, że już nawet na drugim poziomie obywateli trzeba było rozglądać się za ekspansją czy handlem, co było dość sporym zaskoczeniem. Żeby nie było – pozytywnym, ponieważ to kombinowanie może przy kolejnych seedach map mozno zaskakować od strony rozgrywki.