Największa i najnudniejsza premiera konsoli w historii - historyczny debiut Switcha 2

Lista “grzechów” Nintendo jest znacznie dłuższa. Niedawno pisałem o dużym wzroście cen gier . W tym procesie Japończycy odgrywają znaczącą rolę, będąc drugim, obok Microsoftu, wydawcą, który zdecydował podnieść górną granicę za nowy tytuł do 80 dolarów. Tyle właśnie kosztuje Mario Kart World, a mimo wszystko sprzedaje się jak świeże bułeczki. Już teraz pojawiają się szacunki, że aż 80% posiadaczy Switcha 2 ma swój egzemplarz tych arcadowych wyścigów. Według danych z eShop drugim najchętniej wybieranym tytułem jest The Legend of Zelda: Tears of the Kfdużyingdom, tuż przed wycenianym na 10 dolarów Welcome Tour, będącym, jakby nie patrzeć, demem technologicznym. Sony za Astro Bot nie życzyło sobie choćby dolara. Tyle dobrego, że świetnie radzi sobie też Cyberpunk 2077. Nadal jednak trudno mówić, aby to był imponujący line-up. Dominują wysokie ceny i porty dobrze znanych gier. Nic co teoretycznie powinno kogokolwiek zachwycić.

Dodajmy do tego, że przed premierą Nintendo nie dostarczyło mediom egzemplarzy testowych Switcha 2. Można to różnie oceniać. Wielu pewnie powie, że dziennikarze nie mają dużego znaczenia, ale moim zdaniem nie jest to do końca prawda. Taki brak transparentności budzi pewne wątpliwości. Podobnie zresztą było z kwestią zaskakująco wysokich cen, które zostały ogłoszone krótko przed premierą. No i co? No i nic. Mimo, że świat jakby nie drgnął po premierze Switcha 2, finalnie popyt jest tak ogromny, że wielu dużych sprzedawców w USA wyprzedało cały zapas konsoli. Znany analityk dr Serkan Toto z firmy analitycznej Kantan Games twierdzi, że Nintendo robi to wszystko, bo może. Trudno się dziwić – mimo bardzo słabej oferty na premierę, japońska korporacja, mówiąc kolokwialnie, kosi hajs i nie ogląda się na nic. Skoro jednak gracze akceptują taką politykę, trudno liczyć na to, że Nintendo zacznie się mocniej starać.

Stąd moja opinia o tym, że to najnudniejsza premiera konsoli. Switch 2 jest jedynie drobną ewolucją. Nie ma w sobie żadnej szczególnie istotnej nowości, nie wyznacza nowych standardów technologicznych, a baza gier powstała po linii najmniejszego oporu. Oczywiście trzeba mieć świadomość kto zazwyczaj kupuje takie produkty w pierwszym okresie. To tak zwani early adopterzy – klienci, którzy nowe produkty kupują głównie dlatego, że są nowe. Mówiąc językiem gier wideo, te 3,5 mln pierwszych nabywców Switcha 2 to najwięksi fani Nintendo, którzy kupią absolutnie wszystko, co ta firma stworzy, bez względu na jakość oferty i ceny. Tylko nie dziwmy się później, że kolejni duzi wydawcy, widząc jak sprzedaje się Mario Kart World, również podniosą ceny. Mam pewne wątpliwości czy równie dobrze będzie wyglądać zainteresowanie The Outer Worlds 2 (kolejna produkcja, za którą zapłacimy 80 dolarów), ale myślę, że obecna sytuacja pokazuje, że jeśli masz za sobą dużą bazę fanów i bardzo silną markę, wyższa półka cenowa nie stanowi większego problemu.