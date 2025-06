Czas przywyknąć do wysokich cen - drożyzna dopada gry wideo

Wysokie ceny gier to temat, który na tapecie jest od kilku lat. Zaczęło się od podwyżek ze standardowych 60 dolarów do 70 dolarów za nową, wysokobudżetową produkcję. Do tego w Polsce borykamy się z problemem bardzo niekorzystnych i niesprawiedliwych przeliczników walutowych, które powodują, że płacimy więcej niż obywatele innych państw. Wszystko jednak wskazuje na to, że drożyzna w branży gier dopiero się rozkręca. Pierwszym, który ogłosił wzrost cen jest Microsoft, który zapowiedział, że jego nowe, duże tytuły będą wyceniane na 80 dolarów. Pierwsze będzie The Outer Worlds 2.

Z cenami nie patyczkuje się też Nintendo. Niedawna premiera Switcha 2 to prawdziwy sprawdzian wytrzymałości największych fanów japońskiego producenta. Nie dość, że sama konsola jest bardzo droga, to biblioteka premierowych gier nie powala na kolana. Dodatkowo ceny są bardzo wysokie. Przykładowo Cyberpunk 2077 kosztuje aż 70 dolarów, co i tak wydaje się mało w stosunku do portu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, który wyceniany jest o dziesięć dolarów więcej. W tej samej, nowej cenie zadebiutowało Mario Kart World. Jeśli więc ktoś zdecydował się na kupno nowej konsoli, nie dość, że nie ma dużego wyboru gier, to jeszcze musi za nie słono zapłacić. Dr Serkan Toto z firmy analitycznej Kantan Games uważa, że Nintendo podnosi ceny, bo uważa, że może. Siła marki, sentyment i baza graczy jest tak duża, że takie działania nie spotykają się ze spadkiem sprzedaży. Z kolei Piers Harding-Rolls, analityk Ampere dodaje, że podwyżka cen może też wynikać z konserwatywnego podejścia Nintendo do DLC i mikrotransakcji, które dla wielu deweloperów i wydawców są formą dodatkowego zarabiania na grze, co ogranicza parcie na podwyżki.