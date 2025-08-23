Najlepsze otwarcia w grach wideo - 10 tytułów, których początek wgniata w fotel

Ciągle zastanawiam się, dlaczego twórcy gier tak małą uwagę przykładają do pierwszego wrażenia. W końcu dobre otwarcie pozwala od razu zbudować ekscytację gracza i przyciągnąć go do ekranu. Dlaczego więc tak niewielu skupia się na pierwszych minutach rozgrywki? Niektórzy potrafią to jednak zrobić w iście mistrzowski sposób.

Swego czasu mieliśmy już ranking najlepszych prologów w grach. Teraz jednak spojrzymy nieco szerzej, również na gry, które nie mają klasycznego prologu, ale potrafią się zacząć w bardzo ciekawy sposób, nawet w postaci filmiku. Oczywiście kilka tytułów się powtórzy, bo granica między prologiem, a “zwykłym” rozpoczęciem gry potrafi być płynna.

Dajcie znać w komentarzach co Wy o tym sądzicie. Macie swoje ulubione gry, których pierwsze minuty zrobiły na Was wyjątkowo dobre wrażenie?

10 najlepszych początków gier wideo

10. Doom

Zestawienie zaczynamy od 2016 roku, w którym po kilku latach przerwy wrócił do nas Doom. Mimo początkowych obaw, gra okazała się fantastyczna, co było widać już na samym początku. Bez zbędnego gadania widzimy głównego bohatera przykutego do łóżka. Protagonista nie potrzebował wiele czasu, aby brutalnie rozwalić czaszkę pierwszego demona. Później wszystko dzieje się szybko – pierwsi zabici przeciwnicy, włożenie pancerza, złapanie strzelby i finalnie słynna scena w windzie. Doom nie patyczkował się i od samego początku rozwiał wątpliwości – tutaj będzie wszystko to, za co kochamy tę serię, ale w nowoczesnym wykonaniu.

9. Ghost of Tsushima

Na kolejnej pozycji mamy wielki hit studia Sucker Punch. Amerykański deweloper wiedział jak zrobić na nas ogromne wrażenie. Zamiast spokojnego wprowadzenia, od pierwszych sekund jesteśmy wrzuceni w samo serce kluczowych dla fabuły wydarzeń. Kampania zaczyna się od ataku mongolskiej armii na Japonię. Budzi to wyjątkowe emocje i sprawia, że momentalnie podnosi się ciśnienie. Cały samouczek wpleciony jest więc w wydarzenia fabularne sprawiając, że nie tylko uczymy się mechaniki, ale też nie możemy się nudzić.

8. Star Wars: The Force Unleashed

W swoim czasie The Force Unleashed było mokrym snem fanów Gwiezdnych Wojen. Mimo kilku problemów miłośnicy uniwersum wreszcie mogli doświadczyć zaawansowanego akcyjniaka, który pozwalał wczuć się w rolę Jedi. Początek jednak był, dla odmiany, poświęcony tym złym. W pierwszej misji w The Force Unleashed wcielamy się w samego Lorda Vadera. Wtedy też po raz pierwszy możemy poczuć ogromną moc oraz zaawansowaną fizykę, która jest cechą charakterystyczną tej gry. Można było wtedy wprowadzić młodego protagonistę, ale zamiast tego twórcy postanowili zrobić coś imponującego, co od razu robiło wielkie wrażenie.