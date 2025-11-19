Ghost of Yōtei z dużą aktualizacją. New Game Plus i nowe zbroje nadchodzą

Sucker Punch zapowiada kolejną dużą aktualizację do Ghost of Yōtei. Jak ogłoszono na PlayStation Blog, już 24 listopada gra otrzyma darmowy patch dodający tryb New Game Plus oraz zestaw nowych elementów wyposażenia.

Ghost of Yōtei – co zmieni aktualizacja?

New Game Plus pozwoli rozpocząć nową przygodę z zachowaniem wszystkich umiejętności, broni i zbroi. Oznacza to, że kontynuując zabawę, od razu wejść można na wyższy poziom trudności, a nowe trofea i dodatkowe wyzwania mają podkreślić bardziej wymagający charakter rozgrywki. Twórcy przygotowali także ponad 30 nowych kosmetyków zdobywanych za Ghost Flowers, w tym świeże zestawy pancerzy i barwy broni, a także 10 nowych Talizmanów oferujących kolejne modyfikacje stylu gry.