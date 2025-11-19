Zaloguj się lub Zarejestruj

Ghost of Yōtei z dużą aktualizacją. New Game Plus i nowe zbroje nadchodzą

Mikołaj Berlik
2025/11/19 17:00
Sucker Punch szykuje darmowy patch z nowym poziomem wyzwań i dziesiątkami kosmetyków

Sucker Punch zapowiada kolejną dużą aktualizację do Ghost of Yōtei. Jak ogłoszono na PlayStation Blog, już 24 listopada gra otrzyma darmowy patch dodający tryb New Game Plus oraz zestaw nowych elementów wyposażenia.

Ghost od Yotei
Ghost od Yotei

Ghost of Yōtei – co zmieni aktualizacja?

New Game Plus pozwoli rozpocząć nową przygodę z zachowaniem wszystkich umiejętności, broni i zbroi. Oznacza to, że kontynuując zabawę, od razu wejść można na wyższy poziom trudności, a nowe trofea i dodatkowe wyzwania mają podkreślić bardziej wymagający charakter rozgrywki. Twórcy przygotowali także ponad 30 nowych kosmetyków zdobywanych za Ghost Flowers, w tym świeże zestawy pancerzy i barwy broni, a także 10 nowych Talizmanów oferujących kolejne modyfikacje stylu gry.

GramTV przedstawia:

Rozszerzenie zawartości obejmuje również możliwość podniesienia tieru broni i wyposażenia, co zwiększy ich obrażenia. Gracze, którzy nie planują NG+, otrzymają opcję ponownego rozegrania wcześniejszej zawartości wraz z dostępem do nowych statystyk. Ulepszenia trafią też do Photo Mode – dodane zostaną nowe filtry, regulacja prędkości migawki i siatka kompozycyjna.

Aktualizacja przygotowuje grunt pod tegoroczne i przyszłoroczne plany rozwoju, zanim w 2026 roku pojawi się tryb Legends. Ghost of Yōtei pozostaje tytułem ekskluzywnym dla PS5, a po sprzedaży na poziomie 3,3 mln egzemplarzy w pierwszym miesiącu wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem społeczności.

Źródło:https://gamingbolt.com/ghost-of-yotei-adds-new-game-plus-armor-sets-and-charms-on-november-24th

Tagi:

News
Ghost of Yōtei
Sucker Punch
Sucker Punch Productions
PC
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
