Najlepsze gry o samotności w kosmosie – 10 tytułów w centrum kosmicznej pustki

W kosmosie nikt nie słyszy naszego krzyku. To dlatego gry o samotności w przestrzeni kosmicznej są tak ekscytujące i klimatyczne.

Kosmos ekscytuje swoim niewyobrażalnym rozmachem, ale też przeraża uczuciem osamotnienia. Dlatego to tak dobry materiał na grę wideo. Tylko gracz, nieograniczona pustka i brak perspektyw. Na rynku jest kilka produkcji, które w mistrzowski sposób przedstawiły czym jest uczucie osamotnienia w kosmosie.

W tym rankingu nie tylko przyjrzymy się grom, których akcja rozgrywa się w kosmosie. Skoncentrujemy się na tytułach, które w szczególności kojarzą się z samotnością, gdzie znalezienie innej postaci niekiedy wręcz graniczy z cudem. To zapewnia niesamowity klimat i niezwykłe doznania.

10 najlepszych gier o samotności w kosmosie

10. Tacoma

Twórcy innowacyjnego (jak na swoje czasy) Gone Home zapraszają nas na opuszczoną stację w 2088 roku. Na zaawansowanej technologicznie placówce nie ma żywej istoty – tylko wspomnienie załogi zapisane w notatkach i nagraniach audio. Naszym celem jest stopniowe odkrywanie tajemnic tego miejsca i codziennych zwyczajów jego dawnych mieszkańców. To też prowadzi nas do odkrycia historii o zaufaniu, strachu i katastrofie, która doprowadziła do śmierci wszystkich osób. Nie ma tu za dużo akcji, a jedynie spokojna rozgrywka i stopniowe odkrywanie historii. Pozycja dla miłośników produkcji narracyjnych.

9. ADR1FT

Tylko my i zrujnowana stacja kosmiczna – co innego może bardziej oddawać ideę samotności w kosmosie? W ADR1FT nie wiemy co się stało, gdzie jesteśmy i jak możemy uzyskać pomoc. W czasie rozgrywki będziemy eksplorować kolejne pomieszczenia oraz wychodzić na zewnątrz, obserwując rozpadającą się stację. Pomysł na gameplay jest świetny i czuć w tym niezwykły klimat osamotnienia. Szkoda, że zabrakło kilku lepszych pomysłów na level design, dzięki którym mogłaby to być znacznie lepsza gra.

8. Lonely Space

Przykład gry, której sam tytuł potwierdza, że powinna znaleźć się w tym zestawieniu. W Lonely Space trafiamy do pełnej niebezpieczeństw stacji kosmicznej, której załoga dawno zaginęła, a naszym zadaniem jest odnalezienie jej. Gameplay jest bardzo rozbudowany, mocno stawiający na elastyczność i symulację. Nie bez powodu Lonely Space inspirowane jest takimi tytułami jak System Shock 2 czy Prey. Szkoda, że gra nie ma nieco większego rozmachu, bo inaczej mogłaby osiągnąć znacznie więcej.