Zaloguj się lub Zarejestruj

Najlepsze gry o samotności w kosmosie – 10 tytułów w centrum kosmicznej pustki

Mateusz Mucharzewski
2026/02/07 10:00
0
0

W kosmosie nikt nie słyszy naszego krzyku. To dlatego gry o samotności w przestrzeni kosmicznej są tak ekscytujące i klimatyczne.

Kosmos ekscytuje swoim niewyobrażalnym rozmachem, ale też przeraża uczuciem osamotnienia. Dlatego to tak dobry materiał na grę wideo. Tylko gracz, nieograniczona pustka i brak perspektyw. Na rynku jest kilka produkcji, które w mistrzowski sposób przedstawiły czym jest uczucie osamotnienia w kosmosie.

W tym rankingu nie tylko przyjrzymy się grom, których akcja rozgrywa się w kosmosie. Skoncentrujemy się na tytułach, które w szczególności kojarzą się z samotnością, gdzie znalezienie innej postaci niekiedy wręcz graniczy z cudem. To zapewnia niesamowity klimat i niezwykłe doznania.

10 najlepszych gier o samotności w kosmosie

10. Tacoma

Twórcy innowacyjnego (jak na swoje czasy) Gone Home zapraszają nas na opuszczoną stację w 2088 roku. Na zaawansowanej technologicznie placówce nie ma żywej istoty – tylko wspomnienie załogi zapisane w notatkach i nagraniach audio. Naszym celem jest stopniowe odkrywanie tajemnic tego miejsca i codziennych zwyczajów jego dawnych mieszkańców. To też prowadzi nas do odkrycia historii o zaufaniu, strachu i katastrofie, która doprowadziła do śmierci wszystkich osób. Nie ma tu za dużo akcji, a jedynie spokojna rozgrywka i stopniowe odkrywanie historii. Pozycja dla miłośników produkcji narracyjnych.

10. Tacoma, Najlepsze gry o samotności w kosmosie – 10 tytułów w centrum kosmicznej pustki

9. ADR1FT

Tylko my i zrujnowana stacja kosmiczna – co innego może bardziej oddawać ideę samotności w kosmosie? W ADR1FT nie wiemy co się stało, gdzie jesteśmy i jak możemy uzyskać pomoc. W czasie rozgrywki będziemy eksplorować kolejne pomieszczenia oraz wychodzić na zewnątrz, obserwując rozpadającą się stację. Pomysł na gameplay jest świetny i czuć w tym niezwykły klimat osamotnienia. Szkoda, że zabrakło kilku lepszych pomysłów na level design, dzięki którym mogłaby to być znacznie lepsza gra.

9. ADR1FT, Najlepsze gry o samotności w kosmosie – 10 tytułów w centrum kosmicznej pustki

8. Lonely Space

Przykład gry, której sam tytuł potwierdza, że powinna znaleźć się w tym zestawieniu. W Lonely Space trafiamy do pełnej niebezpieczeństw stacji kosmicznej, której załoga dawno zaginęła, a naszym zadaniem jest odnalezienie jej. Gameplay jest bardzo rozbudowany, mocno stawiający na elastyczność i symulację. Nie bez powodu Lonely Space inspirowane jest takimi tytułami jak System Shock 2 czy Prey. Szkoda, że gra nie ma nieco większego rozmachu, bo inaczej mogłaby osiągnąć znacznie więcej.

8. Lonely Space, Najlepsze gry o samotności w kosmosie – 10 tytułów w centrum kosmicznej pustki

GramTV przedstawia:

Strona 1/3
Następna strona

Tagi:

Felieton
SEGA
Creative Assembly
Sony Interactive Entertainment
Alien: Isolation
Housemarque
Obcy: Izolacja
Adr1ft
Tacoma
Routine
Observation
Starward Industries
Returnal
The Invincible
Fallen Leaf
Niezwyciężony
Fort Solis
Deliver Us Mars
ranking TOP 10
Lonely Space
Mateusz Mucharzewski

Tłumaczę graczom i pasjonatom gier, co dzieje się w polskim oraz światowym gamedevie – profesjonalnie, ciekawie i merytorycznie.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112