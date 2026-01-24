Najlepsze gry o mafii – 10 tytułów o rodzinie, interesach i zbrodni w jednym

Połączenie tematu mafii i gier wideo kojarzy się tylko z jednym – powstałą w Czechach serią Mafia, która w zeszłym roku doczekała się kolejnej części. Poza nią wybór jest dosyć trudny. Udało się jednak znaleźć kilka bardzo interesujących tytułów, które do tematu podchodzą w ciekawy sposób.

Ranking najlepszych gier o mafii jest więc różnorodny – znajdziemy tam gry akcji, ale też strategie, są nowości i klasyki, produkcje poważne i humorystyczne. Wybór jest dosyć szeroki, ale pokazuje też, że ciągle brakuje nam większej liczby dużych gier o takich grupach przestępczych. Mamy sporą lukę do zapełnienia.

Seria Mafia to oczywisty wybór, ale może macie jeszcze inne, ulubione gry o tej tematyce?

10 najlepszych gier o mafii

10. Guns, Gore & Cannoli

Zaczynamy bardzo nietypowo, bo od gry, która wcale nie kojarzy się z mafią. Guns, Gore & Cannoli to jednak lata 20. poprzedniego stulecia, a więc interesujący nas klimat. Rozgrywka to klasyczny akcyjniak, w którym pędzimy przed siebie zabijając kolejnych wrogów. Trup ściele się gęsto, ale zamiast poważnej atmosfery mamy bardzo luźne podejście i sporo humoru. Temat mafii stanowi więc tło dla totalnej rozwałki. Niestety w tym temacie jest tak mały wybór, że nawet taki tytuł znalazł swoje miejsce w zestawieniu.

9. Mafia City

Nie kończymy z zaskoczeniami. Aby znaleźć duże i interesujące gry o mafii trzeba spojrzeć na rynek mobilny, gdzie mamy kilka produkcji o tej tematyce. W tym rankingu wspomnę tylko o jednej, czyli Mafia City. W tej strategii zbudujemy własne, kieszonkowe przestępcze imperium oraz zawiążemy sojusze z innymi graczami, aby rządzić miastem. Oczywiście jak przystało na grę mobilną, mamy też klasyczne dla tego sektora rynku mechaniki i monetyzację. Mimo wszystko, jeśli chodzi o temat mafii, to jedna z największych i najpopularniejszych gier na smartfony.

8. Chicago 1930: The Prohibition

Wracamy na PC-ty i cofamy się do 2004 roku, kiedy na rynku zadebiutowała strategia Chicago 1930. Mafia rządzi miastem, a policja formuje jednostkę specjalną, która ma rozbić największe grupy przestępcze. Na jej czele stoi dwójka policjantów, w których przyjdzie nam się wcielić. The Prohibition pozwala więc zagłębić się w interesujący nas temat, ale z zupełnie innej perspektywy. To pokazuje, że bardzo brakuje nam gier o mafii, które pozwalają stanąć po stronie policji.