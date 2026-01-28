Zaloguj się lub Zarejestruj

PS5 z pierwszą aktualizacją w 2026 roku. Sony dodaje funkcje, na które czekaliśmy

Mikołaj Berlik
2026/01/28 12:30
Jest też jedna, której możemy się obawiać.

Paczka ważąca 1,3 GB jest już dostępna na całym świecie i przynosi kilka nowości, które realnie wpłyną na to, jak korzystamy z konsoli.

PlayStation 5
PlayStation 5

PlayStation 5 – aktualizacja po długim czasie

Najważniejszym elementem jest usprawnienie Welcome Hub. Widżet „Aktywność znajomych” do tej pory służył głównie do podglądania, w co grają znajomi. Po aktualizacji zyskał on nową, potężną funkcję: możemy teraz „wskoczyć” bezpośrednio do gry, w którą aktualnie gra jeden z przyjaciół z poziomu widżetu. Bez szukania kafelka z grą w bibliotece, bez zbędnych kliknięć.

To funkcja, która pewnie podzieli społeczność. Sony dodało potwierdzenia przeczytania wiadomości. Od teraz znajomi będą wiedzieć, kiedy zapoznaliśmy się z ich prośbą o pomoc w rajdzie lub zaproszeniem do meczu.

Jeśli jednak cenimy sobie prywatność, możemy to wyłączyć:

GramTV przedstawia:

Ścieżka: Ustawienia > Użytkownicy i konta > Prywatność > Wyświetl i dostosuj ustawienia prywatności.

W sekcji „Komunikacja i gra wieloosobowa”, znajdziemy opcję Pokaż potwierdzenia przeczytania innym graczom. Sony zaznacza, że funkcja ta będzie wprowadzana stopniowo. Dodatkowo zobaczyliśmy usprawnienia interfejsu, także „poprawy wydajności i stabilności oprogramowania systemowego”.

Przy okazji aktualizacji pojawiły się też niepokojące plotki (wspomniane w źródle), jakoby fizyczne wydanie GTA 6 miało zostać opóźnione, by uniknąć przedwczesnych wycieków. Rockstar najwyraźniej dmucha na zimne, co przy skali tej premiery wcale nie dziwi.

Źródło:https://mp1st.com/news/ps5-update-january-2026-26-01-12-60-00-06-adds-new-features

Mikołaj Berlik
