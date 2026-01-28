PS5 z pierwszą aktualizacją w 2026 roku. Sony dodaje funkcje, na które czekaliśmy

Jest też jedna, której możemy się obawiać.

Paczka ważąca 1,3 GB jest już dostępna na całym świecie i przynosi kilka nowości, które realnie wpłyną na to, jak korzystamy z konsoli. PlayStation 5 – aktualizacja po długim czasie Najważniejszym elementem jest usprawnienie Welcome Hub. Widżet „Aktywność znajomych” do tej pory służył głównie do podglądania, w co grają znajomi. Po aktualizacji zyskał on nową, potężną funkcję: możemy teraz „wskoczyć” bezpośrednio do gry, w którą aktualnie gra jeden z przyjaciół z poziomu widżetu. Bez szukania kafelka z grą w bibliotece, bez zbędnych kliknięć.

To funkcja, która pewnie podzieli społeczność. Sony dodało potwierdzenia przeczytania wiadomości. Od teraz znajomi będą wiedzieć, kiedy zapoznaliśmy się z ich prośbą o pomoc w rajdzie lub zaproszeniem do meczu. Jeśli jednak cenimy sobie prywatność, możemy to wyłączyć:

Ścieżka: Ustawienia > Użytkownicy i konta > Prywatność > Wyświetl i dostosuj ustawienia prywatności. W sekcji „Komunikacja i gra wieloosobowa”, znajdziemy opcję Pokaż potwierdzenia przeczytania innym graczom. Sony zaznacza, że funkcja ta będzie wprowadzana stopniowo. Dodatkowo zobaczyliśmy usprawnienia interfejsu, także „poprawy wydajności i stabilności oprogramowania systemowego”. Przy okazji aktualizacji pojawiły się też niepokojące plotki (wspomniane w źródle), jakoby fizyczne wydanie GTA 6 miało zostać opóźnione, by uniknąć przedwczesnych wycieków. Rockstar najwyraźniej dmucha na zimne, co przy skali tej premiery wcale nie dziwi.