Najlepsze filmy 2025 roku. TOP 15 tytułów, które musicie poznać

Jeżeli zapoznaliście się już z listą piętnastu najgorszych filmów 2025 roku, to tym razem zapraszamy do sprawdzenia tych produkcji, które koniecznie trzeba zobaczyć. Niekoniecznie do końca bieżącego roku, gdyż czasu zostało już niewiele, ale jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć którejś z poniższych produkcji, początek nowego roku będzie dobrą okazją, aby to nadrobić. Tradycyjnie na liście znalazło się wiele popularnych hitów, ale także pozycji z platform streamingowych oraz polskich tytułów.

Niektórzy mogą być zaskoczeni podium tego zestawienia, ale warto pamiętać, że nie był to rok wypełniony hitami. Zawiodły nie tylko superbohaterskie produkcje, czy ekranizacje gier, ale również niezależne tytuły, czy najnowsze filmy wielkich reżyserów, którzy wrócili ze swoimi nowymi dziełami po wielu latach ciszy. Na szczęście znalazło się wiele perełek, a poniższe tytuły zdecydowanie warto znać.

Wyróżnienia: Smashing Machine, Sztuka pięknego życia, Sonic 3: Szybki jak błyskawica, Utrata równowagi, Mission: Impossible - The Final Reckoning, Lilo & Stitch, Thunderbolts*, Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, F1: Film, Po polowaniu, Predator: Strefa zagrożenia, Zwierzogród 2, Frankenstein, Sny o pociągach, Wallace i Gromit: Zemsta pingwina, Avatar: Ogień i popiół.

15. Exit 8

W podsumowaniu najgorszych filmów 2025 roku dostało się wielu ekranizacjom gier, ale to nie oznacza, że wszystkie były fatalne. Najlepszym tego przykładem jest Exit 8, filmowa adaptacja viralowej gry z Twitcha, o której wielu graczy mogło jednak nie słyszeć, ale kinowa produkcja robi wszystko, aby zachęcić widzów do spróbowania swoich własnych sił w próbach opuszczenia korytarzy metra. Właściwie Exit 8 można podsumować jednym zdaniem, gdyż jest to półtoragodzinny poradnik jak przejść grę w pięć minut.

Diabeł tkwi jednak w szczegółach i w przeciwieństwie do gry filmowy Exit 8 rozwija wykreowany przez Kotake Create świat, tworząc intrygujących bohaterów, zasady przestrzennej pułapki, czy w końcu nadając całość metaforycznego znaczenia. Fani filmów, które rozgrywają się tylko w jednej, małej przestrzeni, z ograniczoną liczbą bohaterów, pokochają Exit 8.

14. Od góry do dołu

Spike Lee to specyficzny reżyser, który zawsze narzuca swój oryginalny ton każdej produkcji, przy której ma okazję pracować. Nie inaczej jest z Od góry do dołu, współczesnym remake’u kultowego Niebo i piekło w reżyserii Akiry Kurosawy. Lee właściwie tylko bierze pomysł na swój najnowszy film, rdzeń dzieła wielkiego japońskiego mistrza i przedstawia absolutnie szaloną historię pewnego producenta muzycznego, który musi zmierzyć się z porwaniem własnego syna.