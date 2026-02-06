Zaloguj się lub Zarejestruj

Pamiętacie Ong Bak? Tony Jaa, tajlandzki gwiazdor kina akcji, nie ma dobrych wieści dla fanów

Jakub Piwoński
2026/02/06 09:30
Niepokojące wieści o stanie zdrowia aktora.

Z Tajlandii docierają niepokojące informacje dotyczące Tony’ego Jaa, gwiazdy kina akcji i ikony sztuk walki, którą widzowie na całym świecie pokochali dzięki serii Ong Bak. Lokalne media donoszą, że aktor zmaga się z poważną chorobą, co w ostatnich dniach wywołało falę zaniepokojenia wśród fanów.

Tony Jaa
Tony Jaa

Tony Jaa, gwiazdor kina akcji, zmaga się z chorobą

Według tajskich źródeł medialnych, w tym radiowej sieci FM91 Traffic Police, u Tony’ego Jaa w połowie 2024 roku zdiagnozowano nowotwór pęcherzyka żółciowego. Początkowo choroba miała być w zaawansowanym stadium, jednak najnowsze doniesienia sugerują, że stan aktora uległ poprawie po rozpoczęciu leczenia. Mimo to Jaa pozostaje pod stałą opieką lekarzy, a jego aktywność zawodowa została ograniczona.

Czujność fanów wzbudziły niedawne zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych, na których aktor wyglądał na wyraźnie szczuplejszego niż wcześniej. Sam zainteresowany nie odniósł się jednak publicznie do medialnych doniesień. W ostatnim wpisie z końca stycznia poinformował jedynie o podróży związanej z pracą nad nowym projektem muzycznym. Po pojawieniu się tych informacji profile Tony’ego Jaa w mediach społecznościowych szybko wypełniły się komentarzami fanów z całego świata, którzy przesyłają mu słowa wsparcia i życzenia powrotu do zdrowia.

Tony Jaa, znany w ojczyźnie jako Ja Phanom, właśnie skończył 50 lat. Przełomem w jego karierze była premiera Ong Bak w 2003 roku, która uczyniła go międzynarodową gwiazdą kina akcji. Później pojawiał się także w hollywoodzkich produkcjach, m.in. w Szybkich i wściekłych 7, Niezniszczalni 4, czy Monster Hunter – adaptacja gry wideo. W 2017 roku został uhonorowany miejscem w Martial Arts History Museum Hall of Fame.

Źródło:https://www.bangkokpost.com/life/arts-and-entertainment/3190830/ong-bak-star-reportedly-battling-cancer

Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
1
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 10:43

Ponury kosiarz nie zna litości...




