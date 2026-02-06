Pamiętacie Ong Bak? Tony Jaa, tajlandzki gwiazdor kina akcji, nie ma dobrych wieści dla fanów

Z Tajlandii docierają niepokojące informacje dotyczące Tony’ego Jaa, gwiazdy kina akcji i ikony sztuk walki, którą widzowie na całym świecie pokochali dzięki serii Ong Bak. Lokalne media donoszą, że aktor zmaga się z poważną chorobą, co w ostatnich dniach wywołało falę zaniepokojenia wśród fanów.

Tony Jaa, gwiazdor kina akcji, zmaga się z chorobą

Według tajskich źródeł medialnych, w tym radiowej sieci FM91 Traffic Police, u Tony’ego Jaa w połowie 2024 roku zdiagnozowano nowotwór pęcherzyka żółciowego. Początkowo choroba miała być w zaawansowanym stadium, jednak najnowsze doniesienia sugerują, że stan aktora uległ poprawie po rozpoczęciu leczenia. Mimo to Jaa pozostaje pod stałą opieką lekarzy, a jego aktywność zawodowa została ograniczona.