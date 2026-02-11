Nim zagrał w Diunie, wystąpił w innym arcydziele science fiction – i to ten film otworzył jego karierę

Timothée Chalamet niedawno spotkał się z Christopherem Nolanem, by porozmawiać o swoim udziale w filmie, który stał się dla niego punktem zwrotnym w karierze.

Młody aktor niedawno spotkał się z Christopherem Nolanem podczas pokazu Interstellar w Los Angeles. Twórcy mieli okazję porozmawiać o wspólnej pracy przy filmie. Aktor przyznał, że film science fiction stał się przełomem w jego karierze. Choć jego udział był niewielki, po latach wspomina, że produkcja pojawiła się w jego życiu w momencie, kiedy wiele rzeczy w karierze nie było jeszcze ustalonych. Jak sam przyznaje, Interstellar pozostaje jego “ulubionym projektem, jaki kiedykolwiek realizował”.

Interstellar był przełomowym momentem dla Timothée Chalamet

W filmie aktor wcielał się w Toma, syna postaci granej przez Matthew McConaughey, co sprawiało, że jego obecność na ekranie była kluczowa dla emocjonalnej osi historii. Timothée Chalamet wspomniał jednak reżyserowi, że początkowo był rozczarowany zmniejszoną rolą.