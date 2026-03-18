Death Stranding 2 na PC w rękach piratów. Reddit wskazuje na Steama

Maciej Petryszyn
2026/03/18 14:10
Za chwilę PC-owi gracze dostaną wreszcie w swoje ręce drugą odsłonę Death Stranding. Chociaż niektórzy już grają – o ile nie mają problemu z kradzieżą.

Hitowa produkcja Hideo Kojimy padła bowiem ofiarą piratów. Jak do tego doszło? Wygląda na to, że całość miała dość zaskakujący przebieg, a wyciek miał nastąpić za pośrednictwem Steama.

Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2 wyciekło na 2 dni przed premierą na PC

Długie 9 miesięcy posiadacze komputerów osobistych musieli czekać na to, by i u nich pojawiło się Death Stranding 2: On the Beach. Ale już jutro około 15:30 polskiego czasu oczekiwanie dobiegnie końca, a gra zostanie oficjalnie odblokowana na Steamie. Niemniej już wcześniej na platformie Valve udostępniono preload, by każdy zainteresowany mógł wcześniej pobrać potrzebne pliki i rozpocząć zabawę od razu po premierze. Okazuje się jednak, że o ile uczciwi gracze wciąż czekają, tak piraci od 2 dni mogą już grać w ostatnią jak dotychczas produkcję od Kojima Productions.

Przedpremierowa wersja Death Stranding 2 krąży już po pirackich forach oraz serwisach. Jak do tego doszło? Poświęcony piractwu kanał na Reddicie wskazuje, iż wyciek gry nastąpił za pośrednictwem Steama. O o chodzi? To tam rzekomo przez pomyłkę udostępniono pliki w wersji niezaszyfrowanej. Problem miał zostać już naprawiony, ale nie wiadomo, ile czasu minęło, nim odpowiedzialne za to osoby zorientowały się, co się dzieje. No i mleko się wylało, a piraci już grają. Aczkolwiek, co oczywiste, odcięci są od sieciowych funkcji, w ramach której społeczność DS wspólnie tworzy obecną na mapie pomocną infrastrukturę.

Co ciekawe, większość komentarzy na pirackich forach skupia się nie na samej rozgrywce, a na dostępnych w buildzie językach. Zauważono m.in. że w Death Stranding 2 brakuje rosyjskiego dubbingu. Taki obrót spraw z pewnością nie ucieszy Sony. Z drugiej strony może on przekonań japońskiego giganta, że decyzja o wycofaniu się z rynku PC, o której mówi się już od jakiegoś czasu, jest słuszna.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/action/steam-build-of-death-stranding-2-leaks-two-days-ahead-of-launch/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

