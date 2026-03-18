Death Stranding 2 na PC w rękach piratów. Reddit wskazuje na Steama

Za chwilę PC-owi gracze dostaną wreszcie w swoje ręce drugą odsłonę Death Stranding. Chociaż niektórzy już grają – o ile nie mają problemu z kradzieżą.

Hitowa produkcja Hideo Kojimy padła bowiem ofiarą piratów. Jak do tego doszło? Wygląda na to, że całość miała dość zaskakujący przebieg, a wyciek miał nastąpić za pośrednictwem Steama.

Death Stranding 2 wyciekło na 2 dni przed premierą na PC

Długie 9 miesięcy posiadacze komputerów osobistych musieli czekać na to, by i u nich pojawiło się Death Stranding 2: On the Beach. Ale już jutro około 15:30 polskiego czasu oczekiwanie dobiegnie końca, a gra zostanie oficjalnie odblokowana na Steamie. Niemniej już wcześniej na platformie Valve udostępniono preload, by każdy zainteresowany mógł wcześniej pobrać potrzebne pliki i rozpocząć zabawę od razu po premierze. Okazuje się jednak, że o ile uczciwi gracze wciąż czekają, tak piraci od 2 dni mogą już grać w ostatnią jak dotychczas produkcję od Kojima Productions.