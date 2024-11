Microsoft Flight Simulator 2024 - recenzja gry, w której lepsze wrogiem dobrego

Wiele osób może uznać słowa „lepsze jest wrogiem dobrego” za wyświechtany frazes wykorzystywany po to, aby w łatwy sposób wytłumaczyć porażkę. W przypadku Microsoft Flight Simulator 2024 tak naprawdę można byłoby powiedzieć dodatkowo, że właściwie jest to premiera… niepotrzebna.

Bo tak naprawdę poprzednia edycja z roku 2020 roku pod wieloma względami była nie tylko bardzo dobrym symulatorem lotów wracającym po bardzo długiej przerwie, ale również łączyła hardkorowe podejście z tym, które byłoby świetnym początkiem dla nowicjuszy. Zwłaszcza, że gra trafiła do Xbox Game Passa i każdy może po nią sięgnąć.

Dlatego też tym bardziej smuci fakt, że właściwie tegoroczna edycja jest tak naprawdę cieniem tej sprzed czterech lat, a mogła być bardzo fajnym uzupełnieniem tego, co już świetnie się sprawdzało zarówno na pecetach, jak i na konsolach. Przy okazji zachęcam do zabawy, abyście zgadli które ze screenów wrzuconych do tej recenzji jest z wersji PC, a ile z wersji konsolowej.

Czy naprawdę potrzebowaliśmy kolejnej edycji Microsoft Flight Simulator?

Tak naprawdę można byłoby powiedzieć, że odpowiedź nasuwa się sama na usta, ale spróbujmy to rozłożyć na czynniki.

Biorąc pod uwagę to ile zawartości jest Microsoft Flight Simulator 2020 można byłoby powiedzieć, że niekoniecznie. Tym bardziej, że wiele maszyn z edycji 2020 dopiero pojawi się w 2024 za jakiś czas (jeśli graliście w poprzednią grę i macie już swój park maszyn mocno rozbudowany – bo i skiep będzie otwarty w grze dopiero za kilka chwil). Podobnie wygląda sprawa z aktualizacjami map.

Dla tych, którzy chcieliby podejść do tematu bardzo powierzchownie, to nowy Microsoft Flight Simulator głównie ogrywany będzie ze względu na tryb kariery, w którym zbieranie doświadczenia, godzin wylatanych w różnych maszynach oraz certyfikatów umożliwiających na wykonywanie konkretnych zleceń będzie tym najbardziej interesującym elementem zabawy. I pomijając element problemów technicznych (do których przejdziemy później) to tak naprawdę całość mogłaby być o wiele lepiej wykonana. Głównie ze względu na to, że elementy treningowe w drodze do zdobycia pozwolenia na latanie odpowiednimi maszynami mogłyby być obligatoryjne chociażby po to, aby później ten egzamin przeszedł łatwiej. Tak, wiem… niektórzy w tym momencie mają przed oczami obrazki związane ze szkołą latania w Grand Theft Auto, ale tak zupełnie szczerze, to byłoby świetne rozwiązanie tylko i wyłącznie po to, aby trochę się z tymi maszynami zapoznać.

Nie zmienia to tego, że tak naprawdę zanim ruszymy z kolejnymi szkoleniami trzeba zdobyć doświadczenie oraz pieniądze na te certyfikaty. A to już staje się sporym problemem w momencie, gdy za każde zlecenie prowizja za załatwienie zlecenie na starcie zabiera pokaźną część kredytów. Chyba, że później zakładam swoją firmę i bazując na naszym doświadczeniu oraz reputacji otrzymujemy o wiele bardziej lukratywne zadania do wykonania. Koniec końców na starcie misji jest dużo, ale wiele z nich wygląda właściwie tak samo i jedyne co się zmienia to otoczenie. Nawet nie maszyny, nawet nie dialogi, w których to błędy są rażąco podobne… ale o tym pogadamy za chwilę.

Ostatecznie to, co miało najbardziej ekscytować w tym wszystkim momentami ekscytuje najmniej. I to niekoniecznie przez to, że zawartość wymaga rzeźbienia w licencjach. To cała reszta która sprawia, że granie w Microsoft Flight Simulator 2024 zwyczajnie sprawia kosmiczne problemy. I cały czas zastanawiałem się czy rzeczywiście nie lepiej było dodać karierę do poprzedniej edycji jako aktualizację 2024 zamiast tworzyć zupełnie nową grę i przenosić do niej wszystkie licencje.

Potężne turbulencje, ale czy katastrofa?

Na starcie zaznaczę, że tak właściwie w dużej mierze skupiłem się na ogrywaniu wersji Xbox Series X w przypadku Microsoft Flight Simulator 2024 i już tłumaczę dlaczego.

Spora większość graczy, która będzie chciała zacząć swoją przygodę z tym tytułem zrobi to z ogromnej ciekawości czy w ogóle będzie chciała się bawić w naukę wirtualnego latania. Dlatego również sięgnie po ten tytuł głównie z usługi Xbox Game Pass sprawdzając bibliotekę na swoim Xboxie. Oznacza to również, że ewentualne problemy z ogrywaniem tego tytułu na tej platformie automatycznie sprawią, że część graczy zwyczajnie się zniechęci, choć trzeba przyznać, że w przypadku Microsoft Flight Simulator 2020 granie na konsoli było zaskakująco przyjemnym doświadczeniem.

Jest jednak jedna rzecz, która w przypadku tegorocznej edycji Flight Sima zaskoczyła mnie najbardziej.

W czasach, gdy cała masa utalentowanych ludzi zostaje zwalniana w branży growej pewne ruchy ze strony producentów gier powinny być wskazywane palcem, podkreślane czerwonym flamastrem bardzo wyraźnie. Tym bardziej, gdy w tak flagowej produkcji Microsoftu jak MFS 2024 właściwie bezczelnie wykorzystywana jest sztuczna inteligencja. I nie, nie chodzi mi o fakt wspierania się tą technologią w przypadku map Binga, aby tereny wyglądały tak jak mniej więcej w rzeczywistości się prezentują… nawet posiadając dostęp do aktualizacji, które już otrzymaliśmy w ramach edycji 2020. Jeśli dodamy do tego fakt, że większość z tej zawartości jesteśmy zmuszeni strumieniować bezpośrednio z serwerów Microsoftu, to ta jakość również zostaje również mocno zaniżona.

Jednak uszy wręcz więdną od tego, co można w tej grze usłyszeć w trakcie dialogów czy rozmów z wieżą kontroli lotów. Te nienaturalnie wypowiadane przez AI teksty, mieszanie języków w przypadku lotów międzynarodowych oraz momentami przekręcanie znaczenia danych słów to coś, co na tym etapie mogłoby spokojnie ten tytuł skreślać. Głównie dlatego, że jednak komunikacja jest jedną z ważniejszych rzeczy związanych z lataniem jako takim.