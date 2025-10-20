Zaloguj się lub Zarejestruj

Cronos: The New Dawn w pierwszej dużej promocji. Tak tanio na tej platformie jeszcze nie było

Radosław Krajewski
2025/10/20 11:20
0
0

Posiadacze tego sprzętu powinni skorzystać z okazji.

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Cronos: The New Dawn, a chcielibyście przejść najnowszą grę Bloober Team na Nintendo Switch 2, to w eShopie pojawiła się atrakcyjna promocja. Survival horror otrzymał aż 15% zniżkę grę można kupić za mniej niż 200 zł.

Cronos: The New Dawn

Cronos: The New Dawn w promocji na Nintendo Switch 2

Produkcja dostępna jest na Nintendo Switch 2 za 195,49 zł. To promocja z 229,99 zł. Promocja trwa przez prawie miesiąc i kończy się dopiero 11 listopada.

Cronos: The New Dawn to brutalny, trzecioosobowy survival horror, w którym walczysz o przeszłość, próbując ocalić przyszłość. Eliminuj potwory, zanim zdołają się połączyć. Ekstraktuj dusze i przystosuj się… albo giń.

Akcja gry toczy się w ponurym świecie, w którym wschodnioeuropejski brutalizm spotyka się z retrofuturystyczną technologią. Cronos: The New Dawn to porywająca opowieść, rozgrywająca się zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości.

W przeszłości odkryjesz świat dotknięty Zmianą – kataklizmem, który na zawsze zmienił ludzkość. W przyszłości zaś, przemierzysz pustkowia, na których każdy krok to walka o przetrwanie w starciu z przerażającymi wynaturzeniami. Wymagana będzie nie tylko szybkość, ale i taktyczne myślenie.

Wcielisz się w Podróżnika wysłanego przez tajemniczy Kolektyw. Twoje zadanie to eksploracja zniszczonej przyszłości w celu odnalezienia wyrw w czasie, które przeniosą cię do Polski lat 80. XX wieku – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Źródło:https://www.nintendo.com/en-gb/Games/Nintendo-Switch-2-games/Cronos-The-New-Dawn-2883430.html

Tagi:

promocja
oferta
Bloober Team
survival horror
promocje
okazja
Nintendo eShop
Nintendo Switch 2
Cronos: The New Dawn
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112