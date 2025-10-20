Cronos: The New Dawn w pierwszej dużej promocji. Tak tanio na tej platformie jeszcze nie było

Posiadacze tego sprzętu powinni skorzystać z okazji.
Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Cronos: The New Dawn, a chcielibyście przejść najnowszą grę Bloober Team na Nintendo Switch 2, to w eShopie pojawiła się atrakcyjna promocja. Survival horror otrzymał aż 15% zniżkę grę można kupić za mniej niż 200 zł.
Cronos: The New Dawn w promocji na Nintendo Switch 2
Produkcja dostępna jest na Nintendo Switch 2 za 195,49 zł. To promocja z 229,99 zł. Promocja trwa przez prawie miesiąc i kończy się dopiero 11 listopada.
Cronos: The New Dawn to brutalny, trzecioosobowy survival horror, w którym walczysz o przeszłość, próbując ocalić przyszłość. Eliminuj potwory, zanim zdołają się połączyć. Ekstraktuj dusze i przystosuj się… albo giń.
Akcja gry toczy się w ponurym świecie, w którym wschodnioeuropejski brutalizm spotyka się z retrofuturystyczną technologią. Cronos: The New Dawn to porywająca opowieść, rozgrywająca się zarówno w przeszłości, jak i w przyszłości.
W przeszłości odkryjesz świat dotknięty Zmianą – kataklizmem, który na zawsze zmienił ludzkość. W przyszłości zaś, przemierzysz pustkowia, na których każdy krok to walka o przetrwanie w starciu z przerażającymi wynaturzeniami. Wymagana będzie nie tylko szybkość, ale i taktyczne myślenie.
Wcielisz się w Podróżnika wysłanego przez tajemniczy Kolektyw. Twoje zadanie to eksploracja zniszczonej przyszłości w celu odnalezienia wyrw w czasie, które przeniosą cię do Polski lat 80. XX wieku – czytamy w opisie gry.
