Jeden z najbardziej oczekiwanych science fiction 2026 roku w pierwszym zwiastunie. Ziemia czeka na drugą katastrofę

Fani kina katastroficznego będą zadowoleni.

Lionsgate wypuściło pierwszy zwiastun oraz plakat filmu Greenland 2: Migration, czyli kontynuacji hitu science fiction z 2020 roku. Nowa część będzie bezpośrednią kontynuacją tamtej historii, w której pozostający przy życiu bohaterowie, czyli John oraz Allison Garrity, muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości po zagładzie ludzkości. Widzowie mogą więc oczekiwać ciekawego podejścia do gatunku zarówno sci-fi, jak i katastroficznego z mieszanką kina przetrwania. Pierwszą zapowiedź Greenland: Migration zobaczycie poniżej. Greenland 2: Migration – pierwszy zwiastun filmu Ocalona rodzina Garritych musi opuścić bezpieczny bunkier na Grenlandii i wyruszyć w niebezpieczną podróż przez zdewastowane pustkowia Europy, aby znaleźć nowy dom – brzmi oficjalny opis fabuły.

Reżyserem Greenland 2: Migration jest Ric Roman Waugh, który nakręcił również pierwszą część serii. Znany jest także z takich filmów, jak Skazany, Świat w ogniu oraz Kandahar. Dla Waugha i Butlera to już czwarty wspólny projekt.

W obsadzie znajdują się: Gerard Butler, Morena Baccarin, Amber Rose Revah, Roman Griffin Davis, Gordon Alexander, Peter Polycarpou, William Abadie, Tommie Earl Jenkins, Trond Fausa Aurvåg, Rachael Evelyn, Sidsel Siem Koch, Alex Lanipekun oraz Nathan Wiley. Przypomnijmy, że Greenland 2: Migration zadebiutuje w kinach 9 stycznia 2026 roku. Pierwsza część Greenland zadebiutowała w niekorzystnym okresie, czyli na jesień 2020 roku. Film ominął amerykańskie kina, trafiając od razu na VOD i streaming, gdzie stał się wielkim hitem. Na pozostałych rynkach produkcja zarobiła 52,3 mln dolarów. Tyle wystarczyło, aby Lionsgate dało zielone światło dla kontynuacji.

