Nie wyszło z oscarowym kinem, więc Dwayne Johnson powraca do swojej pierwszej kultowej roli

Wielu fanów aktora na pewno ucieszyłoby się z powrotu The Rocka do samych korzeni jego kariery.

Dwayne Johnson może ponownie wcielić się w rolę, która przed laty otworzyła mu drzwi do kariery w Hollywood. Według najnowszych doniesień aktor prowadzi rozmowy w sprawie powrotu do roli Mathayusa, znanego lepiej jako Król Skorpion. To właśnie ta postać po raz pierwszy pojawiła się w filmie Mumia powraca z 2001 roku i zapoczątkowała poboczną serię o słynnym złoczyńcy. Król Skorpionów – Dwayne Johnson powróci do swojej słynnej roli? Dla Johnsona był to wówczas przełomowy moment. Jako wschodząca gwiazda wrestlingu zdecydował się spróbować swoich sił w aktorstwie i już jego debiutancki występ odbił się szerokim echem wśród widzów. Rok później otrzymał własny film Król Skorpion, który, mimo mieszanych opinii krytyków, okazał się kasowym sukcesem, zarabiając na całym świecie blisko 179 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym około 60 milionów.

Pierwotnie planowano kontynuację z jego udziałem, jednak projekt trafił do szuflady i został wznowiony dopiero w formie serii filmów przeznaczonych na kasetach wideo i płytach DVD z nowymi aktorami w głównej roli. Michael Copon przejął pałeczkę w drugiej części z 2008 roku, a później w roli Mathayusa wystąpili Victor Webster oraz Zach McGowan. Mimo że kolejne odsłony nie zdobyły rozgłosu, sama postać przetrwała w świadomości fanów kina przygodowego.

Pierwsze informacje o planowanym reboocie pojawiły się w 2020 roku. Johnson miał wówczas pełnić funkcję producenta nowej, unowocześnionej wersji historii. Teraz sytuacja może się zmienić, ponieważ według scoopera MyTimeToShineHello aktor rozmawia z wytwórnią o powrocie do roli Króla Skorpiona. Powrót do korzeni byłby dla Johnsona interesującym ruchem w karierze. Po serii mniej udanych projektów aktor coraz częściej stawia na ambitniejsze role dramatyczne, czego przykładem jest film The Smashing Machine. Jednocześnie nie zamierza rezygnować z widowiskowych produkcji. Już w przyszłym roku ma stanąć na planie kolejnej części serii Jumanji. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, Dwayne Johnson ponownie wcieli się w bohatera, który ponad dwie dekady temu uczynił go jedną z największych gwiazd kina akcji początku XXI wieku. Powrót Króla Skorpiona mógłby też stanowić odświeżenie kultowej serii dla nowego pokolenia widzów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.