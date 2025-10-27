Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórca wielkich hitów SkyShowtime odchodzi z Paramount i idzie do konkurencji. Co dalej z popularnymi serialami?

Radosław Krajewski
2025/10/27 09:40
2
0

Prawdziwe trzęsienie ziemi w serialowej branży.

Taylor Sheridan wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w branży serialowej. Twórca jednego z największych fenomenów współczesnej telewizji postanowił zakończyć współpracę z należącym do Skydance Paramountem i podpisać nowy kontrakt z NBCUniversal. To decyzja, która może zmienić układ sił w świecie streamingowych gigantów.

Landman: Negocjator
Landman: Negocjator

Taylor Sheridan odchodzi z Paramount i przechodzi do konkurencyjnego Universalu

Według doniesień reportera Matta Belloniego z serwisu Puck, Sheridan nie był zadowolony z nowego kierownictwa Paramountu na czele z Cindy Holland. Studio zaczęło kwestionować ogromne koszty jego produkcji które potrafią osiągać nawet dwadzieścia milionów dolarów za odcinek i próbowało ingerować w osobny projekt filmowy przygotowywany dla Warner Bros.

NBCUniversal zaoferował twórcy warunki tak imponujące że łatwo zrozumieć decyzję o rozstaniu. Umowa na produkcję seriali ma obowiązywać przez pięć lat od 2029 roku a jej wartość określana jest na ponad dziewięć cyfr. Do tego dochodzi ośmioletni kontrakt filmowy rozpoczynający się już w marcu przyszłego roku. Nowy dom Sheridana zyska także dostęp do jego twórczego zaplecza wraz z 101 Studios.

NBCUniversal od dłuższego czasu kreuje się na wytwórnię która stawia twórców na piedestale. To właśnie tam pracują nazwiska takie jak Christopher Nolan, Jordan Peele czy Steven Spielberg. Sheridan najwyraźniej uznał że idealnie pasuje do tego grona.

GramTV przedstawia:

Na całej sytuacji mocno traci David Ellison współwłaściciel Paramountu. Branżowi eksperci już sugerują że historia może zapamiętać to jako wielki błąd wytwórni, czyli moment, w którym z rąk wypuszczono osobę odpowiedzialną za gigantyczny sukces telewizyjny w ostatniej dekadzie.

Sheridan to autor który zaczynał od pisania scenariuszy by później rozwinąć się jako reżyser i showrunner. To on stoi za Yellowstone oraz jego prequelami 1883 i 1923. Do tego stworzył jedne z największych hitów platformy Paramount+ takie jak Tulsa King i Landman: Negocjator.

Obecna umowa Sheridana z Paramount obowiązuje do końca 2028 roku. Fani więc mogą spodziewać się, że do tego czasu takie seriale, jak Tulsa King, Landman: Negocjator, Burmistrz Kingstown oraz spin-offy Yellowstone zostaną do tego czasu zakończone. Chociaż kwestia praw do tych tytułów nie jest jasna, to obecnie na każdy z nich platforma Paramount+ ma pierwszeństwo.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/26/taylor-sheridan-exits-paramount

Tagi:

Popkultura
odejście
Paramount Pictures
Universal Pictures
NBCUniversal
Taylor Sheridan
Paramount+
Tulsa King
Yellowstone
Burmistrz Kingstown
Landman: Negocjator
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
2
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:40
wolff01 napisał:

Najważniejsze pytanie co stanie się z Tulsa King i Landmanem?

Oczywiście chodzi mi czy nie wpłynie to na te seriale w sensie kreatywnym - mogą mu rzucać kłody pod nogi, renegocjować umowy z aktorami itd.

A koszt 20 mln za odcinek? Wiecie ile kosztował jeden odcinek pierwszego sezonu Rings of Power? 58 mln. A JEDEN odcinek Acolyte ze SW? 28,75 mln XDDDD.

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 10:36

Nie wiem co o tym sądzić. Najważniejsze pytanie co stanie się z Tulsa King i Landmanem?

Głupota Paramount nie zna granic. Pewnie podjarali się potencjalnym przejęciem WB. Nie ma Showtime bez Sheridana. Gratuluje, zamiast uznanego i płodnego, jednego z najlepszych scenarzystów ostatniej dekady, weźcie sobie Gunnverse i inne schrzanione marki jak LoTR ("współdzielony" z Amazonem) czy Harry Potter z czarnoskórym Snapem. Brawo. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112