Twórca wielkich hitów SkyShowtime odchodzi z Paramount i idzie do konkurencji. Co dalej z popularnymi serialami?

Taylor Sheridan wywołał prawdziwe trzęsienie ziemi w branży serialowej. Twórca jednego z największych fenomenów współczesnej telewizji postanowił zakończyć współpracę z należącym do Skydance Paramountem i podpisać nowy kontrakt z NBCUniversal. To decyzja, która może zmienić układ sił w świecie streamingowych gigantów. Taylor Sheridan odchodzi z Paramount i przechodzi do konkurencyjnego Universalu Według doniesień reportera Matta Belloniego z serwisu Puck, Sheridan nie był zadowolony z nowego kierownictwa Paramountu na czele z Cindy Holland. Studio zaczęło kwestionować ogromne koszty jego produkcji które potrafią osiągać nawet dwadzieścia milionów dolarów za odcinek i próbowało ingerować w osobny projekt filmowy przygotowywany dla Warner Bros.

NBCUniversal zaoferował twórcy warunki tak imponujące że łatwo zrozumieć decyzję o rozstaniu. Umowa na produkcję seriali ma obowiązywać przez pięć lat od 2029 roku a jej wartość określana jest na ponad dziewięć cyfr. Do tego dochodzi ośmioletni kontrakt filmowy rozpoczynający się już w marcu przyszłego roku. Nowy dom Sheridana zyska także dostęp do jego twórczego zaplecza wraz z 101 Studios. NBCUniversal od dłuższego czasu kreuje się na wytwórnię która stawia twórców na piedestale. To właśnie tam pracują nazwiska takie jak Christopher Nolan, Jordan Peele czy Steven Spielberg. Sheridan najwyraźniej uznał że idealnie pasuje do tego grona.

Na całej sytuacji mocno traci David Ellison współwłaściciel Paramountu. Branżowi eksperci już sugerują że historia może zapamiętać to jako wielki błąd wytwórni, czyli moment, w którym z rąk wypuszczono osobę odpowiedzialną za gigantyczny sukces telewizyjny w ostatniej dekadzie. Sheridan to autor który zaczynał od pisania scenariuszy by później rozwinąć się jako reżyser i showrunner. To on stoi za Yellowstone oraz jego prequelami 1883 i 1923. Do tego stworzył jedne z największych hitów platformy Paramount+ takie jak Tulsa King i Landman: Negocjator. Obecna umowa Sheridana z Paramount obowiązuje do końca 2028 roku. Fani więc mogą spodziewać się, że do tego czasu takie seriale, jak Tulsa King, Landman: Negocjator, Burmistrz Kingstown oraz spin-offy Yellowstone zostaną do tego czasu zakończone. Chociaż kwestia praw do tych tytułów nie jest jasna, to obecnie na każdy z nich platforma Paramount+ ma pierwszeństwo.

