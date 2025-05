Śnieżka ponownie w kinach – i ponownie rozczarowuje. Widzowie zlekceważyli inicjatywę Disneya

Jak podaje branżowy blog World of Reel , wpływy wyniosły zaledwie nieco ponad 200 tysięcy dolarów. Oznacza to średni przychód w wysokości zaledwie... 50 dolarów na kino.

To już niemal definitywny koniec pewnej (niechlubnej) historii. Disney zdecydował się ponownie wprowadzić do kin swoją najnowszą wersję Królewny Śnieżki z Rachel Zegler i Gal Gadot – licząc, że weekend Dnia Matki (w USA) przyniesie filmowi drugą szansę. Decyzja, by pokazać film na ponad 1300 ekranach w Stanach Zjednoczonych tuż przed premierą cyfrową (już jutro) , okazała się jednak kompletną klapą.

Przypomnijmy – nowa wersja klasycznej baśni zebrała miażdżące recenzje i rozczarowała nawet najbardziej lojalnych fanów Disneya. Film przy budżecie przekraczającym 270 milionów dolarów zarobił globalnie jedynie ok. 200 milionów. Na portalu IMDb wciąż utrzymuje się przy rekordowo niskiej ocenie 1,6/10.

Disney zdecydował się na ponowną premierę w kinach w przededniu amerykańskiego Dnia Matki, zapewne licząc na to, że nostalgiczna marka przyciągnie do sal kobiety z dziećmi. Jednak efekt był odwrotny od zamierzonego – Śnieżka z hukiem przepadła w box office. Dodatkowe pokazy nie poprawią już sytuacji finansowej filmu, który wydaje się być na dobrej drodze do historii jako jedna z największych klap Disneya. Czekamy więc na premierę VOD, jeśli… w ogóle jest na co czekać.