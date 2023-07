Intensywność i jakość - druga połowa roku zapowiada się świetnie dla polskich gier

Zaczynając rok pisałem, że najbliższe 12 miesięcy będzie prawdopodobnie na bardzo wysokim poziomie z perspektywy rodzimych twórców. Liczba planowanych premier wyglądała w styczniu imponująco. Mamy jednak lipiec i sytuacja wygląda… nieźle. Pojawiły się duże hit w postaci Contraband Police oraz Forever Skies. Nieco więcej mogliśmy oczekiwać od Layers of Fear oraz The Last Case of Benedict Fox, ale też wielkich powodów do narzekania nie ma. Ciężko jednak mówić o przełomie, na który od dawna czekamy. Tak się jednak składa, że to co najlepsze dopiero przed nami. Oczywiście ktoś powie, że to kolejny tekst z obiecankami i wspaniałą wizją przyszłości. Tym jednak razem mam ze sobą mocny argument.