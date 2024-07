Krypta FM z nostalgicznym klimatem polskiej wsi wczesnych lat 2000. Gra zbiera świetnie opinie na Steam

Na platformie Steam zadebiutowała interesująca produkcja polskiego Under The Sink Studio. Symulator chodzenia zatytułowany Krypta FM zebrał do tej pory świetne oceny, oferując nostalgiczny klimat polskiej wsi wczesnych lat 2000. Co istotne, gra została udostępniona za darmo.

Kilka dni temu na platformie Valve wylądowała Krypta FM. Darmowy symulator chodzenia został do tej pory oceniony ponad 280 razy, z czego aż 95% opinii jest pozytywnych. Za produkcję odpowiada polskie Under The Sink Studio. Wcześniej gra dostępna była za pośrednictwem platformy itch.io.

Tytuł przenosi graczy do wsi Gozdary. Akcja rozgrywa się we wczesnych latach 2000, w związku z czym otrzymujemy nie tylko nostalgiczny klimat, ale również forum z „ery wczesnego internetu”. Mieszkańcy małej miejscowości zaczęli obserwować paranormalne zjawiska, a rozwikłanie zagadki tajemniczej kreatury leży w rękach graczy.