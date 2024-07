Frostpunk 2 z oczekiwanymi zmianami. Twórcy prezentują ulepszony interfejs

Na oficjalnym profilu marki Frostpunk na portalu społecznościowym X opublikowano wpis, w którym podzielono się zmianami w interfejsie gry Frostpunk 2. 11 bit studios podkreśla, że wspomniana produkcja jest wymagająca sama w sobie, dlatego deweloperom zależy by UI i UX były jak najbardziej przyjazne. W osiągnięciu celu pomóc mają m.in.:

11 bit studios zapewnia, że to jedynie część wprowadzanych poprawek. Do wspomnianego wpisu załączono również zrzut ekranu, by zainteresowani mogli rzucić okiem na zmiany, nad którymi pracują deweloperzy. Całość znajdziecie na dole wiadomości.