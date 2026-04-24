Hell Let Loose Vietnam to zapowiedź chaosu i momentami większej hardkorowości...

… bo jak dobrze wiemy – nigdy nie możesz czuć się bezpieczny w wietnamskiej dżungli, a próba walki “na Johna Rambo” to misja skazana na porażkę.

Zapowiedź Hell Let Loose Vietnam to z jednej strony spora niespodzianka ze strony ekipy Expression, a z drugiej prawdopodobnie najlepszy możliwy kierunek działania. Zmiana dynamiki oraz klimatu ma szansę zrobić dużo dobrego marce uwielbianej przez wielu hardkorowych fanów FPS-ów, przy jednoczesnym zachowaniu charakteru, może przyciągnąć do siebie również nowych fanów odmiennego od głównego nurtu podejścia do tematu.

Na chwilę przed playtestami Hell Let Loose Vietnam mieliśmy okazję sprawdzić, czy tkwi potencjał w wietnamskiej dżungli. Pierwsze wnioski są na razie pozytywne, ale nie wyskakujmy przed szereg…

Trochę o Hell Let Loose, bo nie każdy może wiedzieć, o co chodzi…

Hell Let Loose to podręcznikowy przykład na to, jak ambitny projekt z Kickstartera może wyrosnąć na jednego z najważniejszych graczy w segmencie taktycznych shooterów. Studio Black Matter, startując we wczesnym dostępie w 2019 roku, rzuciło wyzwanie rynkowej stagnacji, serwując nam brutalną, drugowojenną lekcję pokory. Zamiast bezmyślnego biegania po mapie dostaliśmy rygorystyczny łańcuch dowodzenia, 50-osobowe starcia oparte na ścisłej komunikacji i system logistyczny, który potrafił wybaczyć wiele, ale nie brak współpracy. Ta bezkompromisowość i przywiązanie do historycznego detalu sprawiły, że wokół tytułu jeszcze przed premierą wersji 1.0 w 2021 roku skonsolidowała się niezwykle lojalna "hardkorowa" społeczność, widząca w HLL duchowego następcę najlepszych tradycji gatunku.

Prawdziwym testem dla marki okazała się jednak zmiana warty i pełne przejęcie praw do IP przez Team17 oraz utworzenia zespołu Expression Games. To był moment przejścia z bezpiecznej przystani niezależnego dewelingu na szerokie wody wielkiego wydawcy, co wiązało się z ambitną mapą drogową, nowymi teatrami działań i systematycznym dopieszczaniem mechanik. Dzisiaj Hell Let Loose to już nie tylko gra, ale cała instytucja z potężnym bagażem doświadczeń i bazą oddanych weteranów, która zawiesza poprzeczkę niezwykle wysoko.

Hell Let Loose Vietnam wchodzi więc na grunt doskonale przygotowany, ale i wymagający – musi bowiem udowodnić, że potrafi udźwignąć ten ciężar gatunkowy i rozwinąć formułę, która dla wielu stała się współczesnym wzorcem sieciowego realizmu.

Moja przygoda z Hell Let Loose zaczęła się w dość ciekawym momencie, bowiem dawno temu dodałem tę grę z oferty PlayStation Plus do swojego konta i… zapomniałem o niej. Tak jak większość osób korzystających z dobrodziejstw usługi Sony, w dużej mierze mam go do grania po sieci, a niekoniecznie korzystam z gier w nim dołączonym. No chyba, że jest to jakiś konkretny tytuł, który chcę ograć.

I jakoś tak się złożyło, że niedawno w ramach strzelankowej posuchy przypomniałem sobie o istnieniu Hell Let Loose. Call of Duty bowiem już mnie tak mocno nie jarało jak kiedyś (ogrywanie wszystkich odsłon od pierwszej premierowej może męczyć), a akurat pojawił się okres wyczekiwania na Battlefield 6 (w którego gram regularnie do dziś; mam jakieś 500 godzin na liczniku i nadal mi się, o dziwo, nie nudzi). Po prostu potrzebowałem czegoś ekscytującego od strony czysto taktycznej, niekoniecznie dynamicznej, i tutaj pierwsze Hell Let Loose idealnie wpasowało się w te potrzeby.

Tak właściwie, otrzymanie pierwszej lepszej kulki to gwarantowany zgon. Mapy są ogromne, więc tego działania strategicznego oraz odpowiedniego ustawienia się ze swoim zespołem jest jeszcze więcej. Tym bardziej że najważniejsze jest komunikacja oraz odpowiednie zarządzanie chaosem przez dowództwo oraz wybieranie swojej roli w tym wszystkim. Nie mówiąc już o tym, że same starcia potrafią trwać naprawdę długo – trochę w stylu podobnym do legendarnych serwerów Conquest, gdzie potrafiło się siedzieć z dwie lub trzy godziny na jednej mapie, próbując wyzerować tickety drużyny przeciwnika.

Najlepszym podsumowaniem Hell Let Loose mogłoby być to, że nie jest to może hiperrealizm jak chociażby w grach w serii ARMA, ale też daleko HLL do luźniejszej formy strzelankowej. To coś pomiędzy… a tym, co bardzo podobało mi się dawno temu w serii Red Orchestra.

Dlatego też możliwość pogrania na chwilę w Hell Let Loose Vietnam przyjąłem bardzo ciepło, ponieważ ciekawy byłem, jak uda się przełożyć formułę pierwszej gry na zupełnie inne realia zabawy. Tutaj czekała na mnie mała niespodzianka.

Hell Let Loose Vietnam – pierwsze wrażenia z playtestów

Jedną rzecz chciałbym zaznaczyć dość wyraźnie – są to bardzo wstępne wrażenia z tego, co mogliśmy ogrywać w ramach wydarzenia przez dość krótki czas. Prawda jest bowiem taka, że najlepiej byłoby spędzić dobrych kilka dni, grając różnymi klasami po obu stronach konfliktu, aby to zdanie wyrobić sobie w pełni. Tym bardziej, gdy ktoś taki jak ja uwielbia grać w Hell Let Loose snajperem… a ten slot w drużynie zajmowany był momentalnie po starcie.

Jednakże jest kilka elementów, które rzucają się mocno w oczy już na starcie i można je spokojnie porównywać do tego, co do zaoferowania miało Hell Let Loose w wersji drugowojennej.