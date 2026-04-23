Slay the Spire 2 traci impet. Najnowszy patch nie spodobał się graczom

Najnowsza aktualizacja do Slay the Spire 2, która przeniosła zawartość z gałęzi beta do głównej wersji gry, spotkała się z chłodnym przyjęciem części społeczności. Choć tytuł po premierze we wczesnym dostępie zebrał świetne opinie, ostatnie zmiany w balansie wywołały nową falę negatywnych recenzji na Steamie.

Slay the Spire 2 – główne powody niezadowolenia graczy

Gracze Slay the Spire 2 skarżą się na zbyt wysoki poziom trudności niektórych starć. Krytyka skupia się zwłaszcza na przebudowanym bossie „drzwi”, który według recenzentów łączy frustrujące negatywne statusy nakładane co turę z bardzo wysokimi obrażeniami (ponad 30 punktów ataku). Część fanów uważa, że o ile zwykłe starcia są zbyt proste, o tyle elitarni przeciwnicy i bossowie polegają na specyficznych, irytujących mechanikach, które potrafią nagle zakończyć udany run.