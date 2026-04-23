Slay the Spire 2 traci impet. Najnowszy patch nie spodobał się graczom

Nowy balans i kontrowersyjny boss psują odbiór hitu z early accessu.
Najnowsza aktualizacja do Slay the Spire 2, która przeniosła zawartość z gałęzi beta do głównej wersji gry, spotkała się z chłodnym przyjęciem części społeczności. Choć tytuł po premierze we wczesnym dostępie zebrał świetne opinie, ostatnie zmiany w balansie wywołały nową falę negatywnych recenzji na Steamie.
Slay the Spire 2 – główne powody niezadowolenia graczy
Gracze Slay the Spire 2 skarżą się na zbyt wysoki poziom trudności niektórych starć. Krytyka skupia się zwłaszcza na przebudowanym bossie „drzwi”, który według recenzentów łączy frustrujące negatywne statusy nakładane co turę z bardzo wysokimi obrażeniami (ponad 30 punktów ataku). Część fanów uważa, że o ile zwykłe starcia są zbyt proste, o tyle elitarni przeciwnicy i bossowie polegają na specyficznych, irytujących mechanikach, które potrafią nagle zakończyć udany run.
Wygląda na to, że twórcy wprowadzają zmiany na gorsze. W wielu przejściach można z łatwością pokonywać kolejne pomieszczenia, by w końcu ponieść porażkę z powodu sztuczek stosowanych przez elitarnych przeciwników lub bossów. Najnowszym przykładem jest przerobiony boss „drzwiowy”. Takie utrudnienia ze strony bossa w KAŻDEJ turze są irytujące, ale to absurdalne, że boss dodatkowo zadaje ponad 30 punktów obrażeń w KAŻDEJ turze. – czytamy w jednej z opinii.
W niektórych recenzjach pojawiają się doniesienia o błędach skutkujących usuwaniem postępów po zainstalowaniu aktualizacji. Z kolei inni zarzucają deweloperom ignorowanie krytyki i zbyt wolne reagowanie na błędy zgłaszane jeszcze na etapie testów beta.
Studio Mega Crit już wcześniej, przy okazji mniejszych poprawek w wersji beta, było zmuszone wycofać część kontrowersyjnych zmian pod naciskiem fanów. Twórcy podkreślają, że droga do pełnej wersji 1.0 jest wciąż bardzo długa, a obecny etap wczesnego dostępu służy właśnie do wypracowania odpowiedniego balansu poprzez eksperymenty.
