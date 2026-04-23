Kolejna gra za darmo w Epic Games Store. Następny prezent dla graczy

Radosław Krajewski
2026/04/23 09:00
Sklep Epica rozda następną grę całkowicie za darmo.

Mamy czwartek, a użytkownicy komputerów osobistych doskonale wiedzą, co to oznacza. W Epic Games Store odbierzemy następną grę za darmo. Tym razem w prezencie sklep rozdaje DOOMBLADE, czyli platformową metroidvanię od Muro Studios. Gra została wydana w maju 2023 roku i zebrała bardzo pozytywne opinie wśród graczy. Oferta ruszy już o dzisiaj o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Wywabiona ze swojej samotności Gloom Girl odkrywa komnatę skrywającą DOOMBLADE – świadomą broń, uwięzioną i spętaną od eonów. Doom i Gloom łączą siły i rozpoczynają wyprawę, by odzyskać moce ostrza oraz zemścić się na jego oprawcach.

Dzierżąc DOOMBLADE, Gloom Girl może sunąć przez powietrze, by atakować przeciwników. Namierzaj potwory, by uderzać bezpośrednio, i siej spustoszenie gniewem DOOMBLADE!

Ostrze pragnie zemsty na Dread Lords, którzy zakuli je w łańcuchy i pozbawili mocy. Najpierw jednak musi odzyskać siły. Odnajdź demoniczne kapliczki, w których dawno wymarli Gloomfolk ukryli i przechowali moce DOOMBLADE, czekając na jego powrót. Następnie użyj Doom Drop, Wicked Wind oraz Nightmare Onion, by nauczyć strachu swoich wrogów – czytamy w opisie gry.

Jeszcze więcej darmowych gier w Epic Games Store

Warto przypomnieć, że sklep wciąż rozdaje darmowe gry z poprzedniego tygodnia. Do godziny 17:00 możecie odebrać The Stone of Madness.

Źródło:https://store.epicgames.com/pl/free-games

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

