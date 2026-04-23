Survivalowa strzelanka w średniowieczu walczy o graczy na Steam. Duża aktualizacja ma poprawić realizm i odbiór

Mikołaj Berlik
2026/04/23 08:30
Noble Legacy próbuje przywrócić zainteresowanie tytułem.

Studio 369 wypuściło obszerną aktualizację do swojej średniowiecznej strategii survivalowej Noble Legacy, która od sierpnia 2025 roku znajduje się we wczesnym dostępie. Twórcy walczą o zainteresowanie społeczności, znacznie zwiększając realizm i immersję.

Noble Legacy – nowy system dolegliwości i pogody

Najważniejszą nowością jest zaawansowany system zdrowia mieszkańców. Od teraz wieśniacy są podatni na choroby i urazy, a ich kondycja zależy m.in. od poziomu higieny. Dolegliwości dzielą się na niegroźne, poważne i ciężkie. Wpływają one na morale, szybkość poruszania się oraz efektywność pracy. Mieszkańcy sami szukają pomocy medycznej, korzystając z nowych przedmiotów, takich jak szyny czy lekarstwa. W przyszłości system zostanie rozbudowany o mechanikę śmierci i stan przykucia do łóżka. Od teraz postacie reagują też na warunki pogodowe – nieodpowiedni ubiór może doprowadzić do wychłodzenia lub przegrzania organizmu.

Wioskę można teraz wzbogacić o budowle o konkretnym zastosowaniu:

  • Apteka: wytwarzanie leków i opieka nad pacjentami.
  • Pasieka: źródło miodu oraz wosku.
  • Łaźnia: kluczowe miejsce do dbania o higienę mieszkańców.
  • Dzwonnica: służy do ogłaszania alarmów i rajdów.

Pozostałe zmiany:

  • Wprowadzono walkę wręcz oraz możliwość wykorzystania psa w roli strażnika.
  • Dodano nowe questy i poprawiono płynność ich przebiegu.
  • Nowy system powiadomień o problemach krytycznych ułatwia zarządzanie osadą.
  • Poprawiono ekonomię, balans, oprawę wizualną oraz dialogi.

Niestety, Noble Legacy nie cieszyło się dotąd dużą popularnością – rekord jednocześnie grających osób na Steam to zaledwie 407 graczy. Twórcy mają nadzieję, że te zmiany, a także planowane dodanie nowych wersji językowych (w tym być może polskiej), pomogą odwrócić ten trend. Obecnie gra jest dostępna w promocji za 80,49 zł (do 27 kwietnia).

