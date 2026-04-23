Survivalowa strzelanka w średniowieczu walczy o graczy na Steam. Duża aktualizacja ma poprawić realizm i odbiór

Studio 369 wypuściło obszerną aktualizację do swojej średniowiecznej strategii survivalowej Noble Legacy, która od sierpnia 2025 roku znajduje się we wczesnym dostępie. Twórcy walczą o zainteresowanie społeczności, znacznie zwiększając realizm i immersję.

Noble Legacy – nowy system dolegliwości i pogody

Najważniejszą nowością jest zaawansowany system zdrowia mieszkańców. Od teraz wieśniacy są podatni na choroby i urazy, a ich kondycja zależy m.in. od poziomu higieny. Dolegliwości dzielą się na niegroźne, poważne i ciężkie. Wpływają one na morale, szybkość poruszania się oraz efektywność pracy. Mieszkańcy sami szukają pomocy medycznej, korzystając z nowych przedmiotów, takich jak szyny czy lekarstwa. W przyszłości system zostanie rozbudowany o mechanikę śmierci i stan przykucia do łóżka. Od teraz postacie reagują też na warunki pogodowe – nieodpowiedni ubiór może doprowadzić do wychłodzenia lub przegrzania organizmu.