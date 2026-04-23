Następna darmowa gra na Steam. Warto pośpieszyć się z odebraniem prezentu

W sklepie Steam trwa prawdziwe rozdawnictwo darmowych prezentów. Wczoraj informowaliśmy o aż dwóch grach, które można przypisać do swojego konta na platformie Valve, a teraz ruszyła następca promocja. Tym razem w ofercie jest gra Aeonic, stworzona przez Erika oraz Hayka Khachatryanów. To przygodowa, tekstowa gra, przedstawiająca alternatywną historię ludzkości, ale opartą na prawdziwych wydarzeniach. Tytuł zadebiutował na rynku w listopadzie 2024 roku i teraz każdy może sam sprawdzić tę grę. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje o trwającej promocji.

Aeonic to tekstowa gra przygodowa, w której doświadczysz emocji związanych z podróżą przez całą historię ludzkości, od jej początków aż po współczesność oraz różne możliwe scenariusze przyszłości.

Gra obejmuje wiele dużych i mniejszych epok historycznych, kluczowe postacie oraz wydarzenia, zarówno na Ziemi, jak i poza nią.

Podczas rozgrywki poznasz mniejsze historie osadzone w poszczególnych okresach, wzbogacone epickimi ilustracjami. Wszystkie składają się na większą przygodę z wieloma zakończeniami, w której decyzje podejmowane w każdej epoce prowadzą do odmiennych konsekwencji i kształtują zapierającą dech w piersiach opowieść splatającą się z biegiem historii – czytamy w opisie gry na Steam.