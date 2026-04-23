Następna darmowa gra na Steam. Warto pośpieszyć się z odebraniem prezentu

Radosław Krajewski
2026/04/23 11:45
Steam szaleje i rozdaje jeszcze jedną grę całkowicie za darmo.

W sklepie Steam trwa prawdziwe rozdawnictwo darmowych prezentów. Wczoraj informowaliśmy o aż dwóch grach, które można przypisać do swojego konta na platformie Valve, a teraz ruszyła następca promocja. Tym razem w ofercie jest gra Aeonic, stworzona przez Erika oraz Hayka Khachatryanów. To przygodowa, tekstowa gra, przedstawiająca alternatywną historię ludzkości, ale opartą na prawdziwych wydarzeniach. Tytuł zadebiutował na rynku w listopadzie 2024 roku i teraz każdy może sam sprawdzić tę grę. Poniżej znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje o trwającej promocji.

Aeonic to tekstowa gra przygodowa, w której doświadczysz emocji związanych z podróżą przez całą historię ludzkości, od jej początków aż po współczesność oraz różne możliwe scenariusze przyszłości.

Gra obejmuje wiele dużych i mniejszych epok historycznych, kluczowe postacie oraz wydarzenia, zarówno na Ziemi, jak i poza nią.

Podczas rozgrywki poznasz mniejsze historie osadzone w poszczególnych okresach, wzbogacone epickimi ilustracjami. Wszystkie składają się na większą przygodę z wieloma zakończeniami, w której decyzje podejmowane w każdej epoce prowadzą do odmiennych konsekwencji i kształtują zapierającą dech w piersiach opowieść splatającą się z biegiem historii – czytamy w opisie gry na Steam.

Jeszcze jedna darmowa gra PC na Steam

Jeżeli chcecie odebrać darmowe Aeonic, to udajcie się pod ten adres. Wystarczy kliknąć „Dodaj do konta”. Promocja trwa tylko do 29 kwietnia do godziny 23:00 czasu polskiego.

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

