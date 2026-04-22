Zaloguj się lub Zarejestruj

Znamy datę wprowadzenia nowej zawartości do Helldivers 2. Arrowhead prezentuje Exo Experts Warband

Mikołaj Berlik
2026/04/22 15:15
0
0

Zobaczyliśmy zwiastun.

Arrowhead Game Studios zapowiedziało nową obligację wojenną do Helldivers 2, zatytułowaną Exo Experts. Zgodnie z najnowszymi informacjami, pakiet zadebiutuje 28 kwietnia i skupi się na wzmocnieniu sił pancernych Super Ziemi, wprowadzając dwa zupełnie nowe egzopancerze.

Helldivers 2
Helldivers 2

Helldivers 2 – nowe Mechy: EXO-51 i EXO-55

Główną atrakcją nadchodzącej aktualizacji są nowe maszyny kroczące, które oferują odmienne style walki. EXO-51 Lumberer jest wyposażony w działo przeciwpancerne oraz miotacz ognia. Jest to jednostka przeznaczona do niszczenia ciężkich celów i oczyszczania pola bitwy z mniejszych jednostek za pomocą ognia. EXO-55 Breakthrough to model nastawiony na przetrwanie, posiadający tarczę balistyczną (którą można uderzać przeciwników) oraz działo przeciwlotnicze zadające potężne obrażenia obszarowe.

Obligacja wprowadzi także trzy nowe bronie oraz dodatkowy ekwipunek:

  • MGX-42 Bullet Storm – jednorazowy karabin maszynowy, idealny do szybkich i intensywnych wymian ognia.
  • SMG-203 Gallant – pistolet maszynowy o zwiększonej penetracji pancerza, balansowany mniejszą pojemnością magazynka.
  • P-33 Missile Pistol – broń boczna wystrzeliwująca pociski rakietowe z systemem namierzania celu.
  • Pancerze O-2 Heavy Operator i O-3 Free Spirit – oba zestawy posiadają nowy pasywny bonus Oxygenator, który pozwala na nieco szybszy bieg, ślizganie się i chodzenie.

GramTV przedstawia:

Tradycyjnie nie zabraknie nowych peleryn, wzorów malowania oraz emotki „Thumb of Approval”, która pozwoli Helldiverom wymownie skomentować sytuację na froncie.

Wraz z premierą Exo Experts spodziewany jest nowy patch wprowadzający zmiany w balansie. Helldivers 2 jest dostępne na PC i PlayStation 5.

Źródło:https://gamingbolt.com/helldivers-2-exo-experts-warbond-arrives-on-april-28th-adds-new-exosuits

Tagi:

News
PC
strzelanka
Arrowhead Game Studios
PlayStation 5
Arrowhead
Helldivers
Helldivers 2
Helldivers II
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112