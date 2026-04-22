Znamy datę wprowadzenia nowej zawartości do Helldivers 2. Arrowhead prezentuje Exo Experts Warband

Arrowhead Game Studios zapowiedziało nową obligację wojenną do Helldivers 2, zatytułowaną Exo Experts. Zgodnie z najnowszymi informacjami, pakiet zadebiutuje 28 kwietnia i skupi się na wzmocnieniu sił pancernych Super Ziemi, wprowadzając dwa zupełnie nowe egzopancerze.

Helldivers 2 – nowe Mechy: EXO-51 i EXO-55

Główną atrakcją nadchodzącej aktualizacji są nowe maszyny kroczące, które oferują odmienne style walki. EXO-51 Lumberer jest wyposażony w działo przeciwpancerne oraz miotacz ognia. Jest to jednostka przeznaczona do niszczenia ciężkich celów i oczyszczania pola bitwy z mniejszych jednostek za pomocą ognia. EXO-55 Breakthrough to model nastawiony na przetrwanie, posiadający tarczę balistyczną (którą można uderzać przeciwników) oraz działo przeciwlotnicze zadające potężne obrażenia obszarowe.