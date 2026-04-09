Grałem w Saros i cieszy to, że Housemarque umie postawić przed graczem wyzwanie

Słowa o tym, że jest to Returnal 2.0 również mają swoje przełożenie i wcale nie jest to coś, czego twórcy powinni się wstydzić. Szykuje się dobre rozwinięcie pomysłów z poprzedniej gry studia.

P rzyznam szczerze, iż w ostatnich latach najbardziej żałowałem tego, że tak późno wziąłem się za ogrywanie Returnal. Nie dlatego, że z legend wszelakich był on pewnym wyzwaniem, a zwyczajnie gwiazdy nie ułożyły się na tyle dobrze, aby móc ze spokojem usiąść i przedzierać się przez te wszystkie kosmiczne ruiny.

W międzyczasie pojawił się na horyzoncie Saros – kolejna gra od Housemarque, która właściwie nie jawi się jako tytuł mający na celu odkrycie czegoś nowego. To raczej coś w rodzaju dalszego szlifowania formuły, z której studio już jest znane, i to dobra wiadomość. Pytanie brzmi: czy jest łatwiej? Powiedziałbym, że prędzej delikatnie inaczej.

Niedawno miałem okazję pograć chwilę w Saros dzięki uprzejmości ekipy Sony oraz Plaion Polska, i to, co wiem na pewno, to fakt, że trudno było się odciągnąć od dalszej eksploracji w podobny sposób jak było to w przypadku Returnal.

Słonko świeci, jest zaćmienie… i duże poczucie deja vu

Fabularnie Saros skupia się na ekspedycji Soltari na planecie Carcosa. Wcielamy się w jednego z egzekutorów, Arjuna Devraja, którego zadaniem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, co się stało z kolonią na planecie i jaki wpływ na problemy ma zaćmienie, które pojawia się co jakiś czas w tym miejscu. Dodatkowo każda śmierć Arjuna to rozpoczęcie kolejnego „cyklu”, a sam bohater dodatkowo poszukuje osoby, której głos słyszy, wielokrotnie przemierzając Carcosę.

To, co najważniejsze w przypadku Saros, to zmiana związana z tym, w jaki sposób gra rejestruje postępy i przygotowuje gracza na kolejne wyzwania. Zamiast „zerowania” naszego statusu po każdym cyklu gra podsumowuje nasz wynik i rozdziela punkty, abyśmy mogli rozwinąć pasywne możliwości Arjuna. I tutaj prawdopodobnie poniosą się głosy na temat ewentualnej „każualowości” gry… Spokojna głowa – tutaj Housemarque zadbało o to, aby za łatwo nie było.

Nadal bowiem we wszystkim chodzi o to, aby zbierać coraz lepszą broń i umiejętności oraz żonglować ewentualnymi atrybutami tak, aby minusy z nich wynikające szybko niwelować wykonywaniem konkretnych czynności. Podobnie przyjdzie nam sprawnie unikać wszelkich elementów rodem z bullet hellu. Tu natomiast zaczynają się zmiany, które wprowadzają kilka twistów w bezpośrednim porównaniu z Returnal.

Po pierwsze, Arjun posiada specjalną tarczę, dzięki której jest w stanie przyjąć część ataków przeciwników i zamienić ją w energię potrzebną do skorzystania z ataków specjalnych. Nie są to jednak ataki specjalne, które powiązane są z wykorzystywaną przez nas bronią. Te są przypisane w bardzo nietypowy sposób, wykorzystując możliwości kontrolera DualSense… przy naciśnięciu lewego triggera do połowy tak, aby palec się na nim opierał. Dzięki temu mamy kontrolę nad dwiema różnymi możliwościami w jednym miejscu i tak – zdaję sobie sprawę, że opis może brzmieć lekko abstrakcyjnie. Jak sprawdza się w walce? Zaskakująco dobrze, choć (podobnie jak w przypadku Overload, które tu również występuje) trzeba się po prostu przyzwyczaić. Bowiem w Saros tego skakania palcami po DualSense będzie o wiele więcej.

Tym bardziej, że w pewnym momencie również do plejady dobrze znanych mechanik z Returnal (rozbijanie tarcz, zbieranie surowców i punktów atrybutów, aby mocy przybywało) dochodzi zaćmienie. Sprawa zaczyna się komplikować, ponieważ nasi przeciwnicy nie tylko są wytrzymalsi i zadają więcej obrażeń, ale również odbierają energię życiową, korzystając z niektórych ataków. Co prawda nadal regeneracja tych utraconych punktów zdrowia jest możliwa – problem leży w tym, że w drodze do bossa łatwo jest zwyczajnie przedobrzyć, a ułańska fantazja potrafi ponieść i nawet ta zaliczka w postaci stałego wzmocnienia atrybutów nie dawała dużej przewagi.

Jedyna rzecz, której nie udało się sprawdzić idealnie w dość krótkim czasie, to ewentualna różnorodność buildów w ramach jednego przebiegu. To z pewnością wyjdzie w przypadku recenzji, która pojawi się na łamach gram.pl. Ale jeśli całość będzie przypominała to, co mieliśmy w Returnal, to myślę, że możemy być spokojni o zachowanie pewnego balansu między byciem zbyt potężnym a totalnie niefortunnym przebiegiem.