Grałem w Dragon Ball: Sparking! Zero i... przypomniały mi się stare, dobre czasy

Dlatego tez twórcy również stworzyli w przypadku Dragon Ball: Sparking! Zero dość obszerny samouczek, w ramach którego jesteśmy w stanie nauczyć się wszystkich głównych elementów rozgrywki. Jest tego sporo, przebicie się przez wszystkie podpunkty wymaga czasu, a i też te elementy, które mogą sprawiać wrażenie łatwych do opanowania w późniejszych etapach zabawy mogą sprawiać problemy np. w trakcie dynamicznych wymian okazuje się, że kontrowanie ataków w odpowiednich krótkich okienek na takie czynności jest bardziej niż trudna. Nie zmienia to jednak faktu, że podobnie jak w poprzednich Budokai Tenkaichi jest to niesamowicie grywalna bijatyka, która nawet tym „mashującym” powinna dać sporo radości.

Tym razem nazwa trochę inna, ale założenia właściwie podobne. Nadal będziemy się obijać dobrze znanymi bohaterami w Dragon Ball: Sparking! Zero , choć prawda jest taka, że również poziom trudności w pewnych sytuacjach będzie zdecydowanie wyższy. Dzięki uprzejmości firmy Cenega oraz Bandai Namco mogliśmy spędzić kilka dobrych godzin sam na sam z Dragon Ball: Sparking! Zero i przyznam, że z jednej strony przykuło mnie to, co zobaczyłem dość skutecznie do monitora, a z drugiej tych podobieństw do wydanego już jakiś czas Kakarota było również sporo.

Jedyne, co zastanawia mnie to jak gracze będą wykorzystywali te możliwości, aby tworzyć metę w ramach Dragon Ball: Sparking! Zero i czy podejście do bijatyki 3D przyciągnie do siebie graczy bardziej niż zrobiło to Dragon Ball FighterZ? Na to pytanie zapewne odpowiemy sobie po premierze, ale najłatwiejszą odpowiedzią na to pytanie może być fakt, że jeśli dobrze bawiliście się przy mechanikach zDragon Ball: Sparking! Zero, to jest szansa, że i tutaj powinno wam to przypaść do gustu. Tym bardziej, że opcja zorganizowania turnieju najpotężniejszych wojowników na świecie czy też kombinowania różnych zasad po to, aby starcie przebiegało w idealnym dla nas formacie może sprawić, iż będzie to dobra gra do wspólnej zabawy ze znajomymi.

Równie ważną informacją jest fakt, że wszelkie elementy kosmetyczne oraz dodatki możemy odblokowywać za pomocą waluty zdobywanej w trakcie rozgrywki. Podobnie jak część dodatkowych postaci odblokowujemy poprzez pokonywanie kolejnych etapów. Trochę w starym stylu, prawda?

Dobry sposób na powrót do czasów dzieciństwa?

Nie ukrywam, że po ograniu dema z jednej strony mam ochotę na więcej (jednak ten epizod z Black Goku postawił poprzeczkę bardzo wysoko i chciałoby się te trudniejsze etapy pokonać), a z drugiej natomiast te podobieństwa w systemie walki opartym na poruszaniu się w trzech wymiarach dają spory posmak tego, co już widzieliśmy w Kakarocie. Choć mimo wszystko sposoby na to, aby pokonać przeciwników za pomocą jednego prostego sposobu niczym w reklamach internetowych zdecydowanie się znajdą, więc i poziom trudności może się w pewnym momencie po prostu rozmyć.

Zdecydowanie na ten moment największym plusem jest fakt, że roster postaci jest ogromny jak na bijatykę, a Dragon Ball: Sparking! Zero ma potencjał na to, aby być świetną bijatyką imprezową w gronie dobrych znajomych, którzy są wielkimi fanami tego uniwersum. Co do reszty, a zwłaszcza tych szukających doznań z rywalizacji? Tutaj będziemy musieli poczekać na reakcje ze strony społeczności. Z mojej perspektywy szansa na to jest, choć pod względem mechanik zawsze miałem wrażenie, że zdecydowanie lepiej działa to w przypadku gier „easy to learn, hard to master” niż na odwrót. W Dragon Ball: Sparking! Zero zdecydowanie warto będzie przysiąść, nauczyć się tego i owego, a później jeszcze skomponować idealną, ułożoną pod siebie kombinację zawodników.

Koniec końców czego by nie mówić – to Dragon Ball, który zawsze będzie rozpatrywany jako legendarna marka, więc jestem ciekawy jak odbiorą ten tytuł fani. Ja przyznam się bez bicia, że po samym evencie zacząłem szukać gdzie można sobie odświeżyć całe anime odcinek po odcinku… i na szczęście akurat udało się to znaleźć. Może na premierę gry uda się to jakoś zrobić.

Gra Dragon Ball Sparkling Zero pojawi się już 11 października 2024 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.