Kolejna gra-usługa PlayStation skasowana? Sony miało anulować nierokującą produkcję

Tak twierdzi jeden z czołowych analityków branży gier.

Problemy wokół Fairgames, gry tworzonej w studiu Haven należącym do PlayStation, narastają od dawna. Tytuł zapowiedziany w 2024 roku od samego początku spotykał się z chłodnym przyjęciem, a w ostatnich miesiącach docierały kolejne niepokojące wieści. Teraz pojawiła się plotka, która może przesądzić o losie całego projektu. Według znanego analityka branżowego Michaela Pachtera gra została całkowicie anulowana. Fairgames skasowane? Michael Pachter twierdzi, że tak Sony już wcześniej zdawało sobie sprawę, że entuzjazm graczy wobec Fairgames jest niewielki. Firma rozsyłała ankiety, by zebrać opinie społeczności, a następnie przesunęła premierę z 2025 na 2026 rok. Niedługo później zmieniono także nazwę gry, wcześniejsze „Fairgame$” zastąpiono prostszym „Fairgames”.

Niestety, zmiany nie pomogły. Trzy miesiące temu pojawiły się przecieki, że wewnętrzne testy pre-alfa wypadły bardzo źle. W podobnym czasie z projektu odeszła Jade Raymond, znana producentka gier i założycielka studia Haven. Jej rezygnacja wywołała pytania o przyszłość tytułu, choć wówczas nikt oficjalnie nie mówił o kasacji. Sytuacja uległa zmianie w najnowszym odcinku podcastu Pachter Factor, gdzie Michael Pachter wprost zasugerował, że Fairgames zostało anulowane. A potem [PlayStation] zmieniło wszystkich swoich deweloperów w twórców gier-usług, co doprowadziło do zamknięcia Concord i studia. Poskutkowało to również odejściem Jade Raymond i anulowaniem jej gry. To są źli menedżerowie. Oni nie wiedzą, co robią – powiedział Pachter.

GramTV przedstawia:

Nie ma jednak pewności, czy analityk faktycznie dysponuje potwierdzonymi danymi, czy też przedwcześnie ujawnił plotkę, traktując ją jako fakt. Sam Pachter bywa krytykowany za swoje opinie, ale w branży jest znany z tego, że mówi to, w co wierzy, a nie po to, by wywołać sensację. Jeśli doniesienia okażą się prawdziwe, oznacza to, że projekt Fairgames podzielił los innych inicjatyw Sony związanych z grami-usługami. A to może pociągnąć za sobą zwolnienia w zespole Haven, co byłoby szczególnie bolesne dla twórców, którzy od dwóch lat pracowali nad tytułem.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.