Naughty Dog wraca do swojej słynnej serii. Uncharted 5 już powstaje?

Studio Naughty Dog od lat cieszy się opinią jednego z najlepszych twórców gier wideo na świecie. Serie The Last of Us i Uncharted stały się kultowe, a każda kolejna produkcja kalifornijskiego zespołu jest wydarzeniem w branży. Obecnie uwagę graczy przyciąga zapowiedziane już Intergalactic: The Heretic Prophet, nowa marka, która ma być kolejnym ambitnym krokiem studia. Jednak według najnowszych doniesień to nie jedyny projekt, nad którym Naughty Dog obecnie pracuje.

Uncharted 5 już znajduje się w produkcji? Naughty Dog pracuje nad niezapowiedzianym projektem

Znany insider Daniel Richtman ujawnił, że Naughty Dog od trzech lat rozwija w tajemnicy nieujawnioną dotąd grę. Jak podkreśla, nie jest to The Last of Us Part 3, nad którym wielu fanów spekulowało w ostatnich miesiącach.