Naughty Dog wraca do swojej słynnej serii. Uncharted 5 już powstaje?

Radosław Krajewski
2025/08/14 15:00
Kto będzie bohaterem nowej odsłony serii?

Studio Naughty Dog od lat cieszy się opinią jednego z najlepszych twórców gier wideo na świecie. Serie The Last of Us i Uncharted stały się kultowe, a każda kolejna produkcja kalifornijskiego zespołu jest wydarzeniem w branży. Obecnie uwagę graczy przyciąga zapowiedziane już Intergalactic: The Heretic Prophet, nowa marka, która ma być kolejnym ambitnym krokiem studia. Jednak według najnowszych doniesień to nie jedyny projekt, nad którym Naughty Dog obecnie pracuje.

Uncharted 5 już znajduje się w produkcji? Naughty Dog pracuje nad niezapowiedzianym projektem

Znany insider Daniel Richtman ujawnił, że Naughty Dog od trzech lat rozwija w tajemnicy nieujawnioną dotąd grę. Jak podkreśla, nie jest to The Last of Us Part 3, nad którym wielu fanów spekulowało w ostatnich miesiącach.

Naughty Dog ma drugi projekt (nie The Last of Us 3), reżyserowany przez Shauna Escayga. Prace trwają już od trzech lat.

Shaun Escayg to nazwisko doskonale znane fanom serii Uncharted. Był on reżyserem dodatku Zaginione dziedzictwo, który zebrał bardzo pozytywne recenzje i udowodnił, że uniwersum przygodowych gier akcji może z powodzeniem funkcjonować również bez Nathana Drake’a w głównej roli. Escayg pracował także przy Marvel’s Avengers w studiu Crystal Dynamics, a jego powrót do Naughty Dog może sugerować, że mógłby ponownie sięgnąć po formułę znaną z Uncharted.

Choć studio nie skomentowało tych rewelacji, fani szybko zaczęli snuć domysły. W sieci pojawiły się liczne głosy, że może chodzić o Uncharted 5, w którym główną bohaterką potencjalnie byłaby Cassie Drake, córka Nathana. Dla wielu graczy byłoby to naturalne rozwinięcie historii zakończonej w czwartej odsłonie.

