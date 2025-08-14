Naughty Dog wraca do swojej słynnej serii. Uncharted 5 już powstaje?

Studio Naughty Dog od lat cieszy się opinią jednego z najlepszych twórców gier wideo na świecie. Serie The Last of Us i Uncharted stały się kultowe, a każda kolejna produkcja kalifornijskiego zespołu jest wydarzeniem w branży. Obecnie uwagę graczy przyciąga zapowiedziane już Intergalactic: The Heretic Prophet, nowa marka, która ma być kolejnym ambitnym krokiem studia. Jednak według najnowszych doniesień to nie jedyny projekt, nad którym Naughty Dog obecnie pracuje.
Uncharted 5 już znajduje się w produkcji? Naughty Dog pracuje nad niezapowiedzianym projektem
Znany insider Daniel Richtman ujawnił, że Naughty Dog od trzech lat rozwija w tajemnicy nieujawnioną dotąd grę. Jak podkreśla, nie jest to The Last of Us Part 3, nad którym wielu fanów spekulowało w ostatnich miesiącach.
Naughty Dog ma drugi projekt (nie The Last of Us 3), reżyserowany przez Shauna Escayga. Prace trwają już od trzech lat.
GramTV przedstawia:
Shaun Escayg to nazwisko doskonale znane fanom serii Uncharted. Był on reżyserem dodatku Zaginione dziedzictwo, który zebrał bardzo pozytywne recenzje i udowodnił, że uniwersum przygodowych gier akcji może z powodzeniem funkcjonować również bez Nathana Drake’a w głównej roli. Escayg pracował także przy Marvel’s Avengers w studiu Crystal Dynamics, a jego powrót do Naughty Dog może sugerować, że mógłby ponownie sięgnąć po formułę znaną z Uncharted.
Choć studio nie skomentowało tych rewelacji, fani szybko zaczęli snuć domysły. W sieci pojawiły się liczne głosy, że może chodzić o Uncharted 5, w którym główną bohaterką potencjalnie byłaby Cassie Drake, córka Nathana. Dla wielu graczy byłoby to naturalne rozwinięcie historii zakończonej w czwartej odsłonie.
