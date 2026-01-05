Grałem w Code Vein 2 i cieszę się, że całość zapowiada się na coś większego!

Z zewnątrz Code Vein 2 może się jawić jako powtórka z rozrywki. W praktyce po kilku godzinach hands-onu cieszy natomiast potencjalna głębia przy tworzeniu przeróżnych buildów w dobrze znanym klimacie.

Moja relacja z Code Vein jest dość… nietypowa. Z jednej strony mam z tą grą całkiem sporo ciekawych wspomnień m.in. miałem okazję zagrać w build podczas Gamescomu w 2019 roku. Z drugiej nadal pamiętam, że grze jako takiej dałem stosunkowo niską ocenę, ale żeby uzasadnić dlaczego tak się stało, powiem wprost – po prostu za dużo było w tym wszystkim chęci stworzenia wszystkiego na jedną, konkretną modłę począwszy od starć z bossami po „Anor Londo – Code Vein Edition”.

Nadal jednak jako nieco luźniejszy soulslike w klimacie anime sprawdził się naprawdę dobrze, ponieważ tkwiła w nim magia bardzo podobna do serii God Eater. Dlatego też po premierze Code Vein nadal ciepło ten tytuł wspominam, bowiem w odróżnieniu od innych gier z gatunku ta poprzeczka była zawieszona o wiele niżej, a gra sama w sobie była o wiele bardziej nastawiona na narrację niż szukanie strzępków lore i wysoki poziom trudności.

Czy zapowiedź Code Vein 2 była dla mnie zaskoczeniem? Niekoniecznie, ponieważ o tym plotki mówiły już od dłuższego czasu, a samo Bandai Namco chyba czekało z zapowiedzią do ostatniej chwili. Czy jest to szansa na to, aby zrobić coś lepiej? Jak najbardziej tak i właśnie taką nadzieję miałem, gdy mogłem jakiś czas temu skorzystać z zaproszenia Cenegi oraz Bandai Namco i spędzić z Code Vein 2 kilka dobrych godzin.

Pierwsze wrażenie jest takie – klimat znajomy, trochę nowości, więcej różnorodności, ale i tak na konkretne wrażenia z fabuły będziecie musieli poczekać do recenzji.

„Panie, dej pan trochę lore… z dwa grosze lore, tylko o to proszę” – fabuła w Code Vein 2

Zacznę może od tego, że specjalnie nie będę się skupiał w tym tekście na fabule Code Vein 2, bowiem w trakcie kilku godzin hands-onu mieliśmy do ogrania dwa różne etapy – jeden z początku gry jako małe wprowadzenie i drugi po kilku godzinach od startu. Najważniejsze jest jednak to, że w teorii znajomość pierwszej części Code Vein nie jest aż tak bardzo wymagana. Najważniejsze jest bowiem to, że Revenanci (czyli w skrócie wampiry) oraz ludzkość żyją ze sobą w zgodzie, a świat jest na skraju zjawiska zwanego Resurgence zamieniającego ludzi w potwory. 100 lat wcześniej grupa Revenantów co prawda próbowała je powstrzymać, ale ostatecznie się to nie powiodło rozpoczynając inne zjawisko – Luna Rapacis, które tworzyło z Revenantów stworzenia przyspieszające wcześniej wspomniane Resurgence.

I tutaj wkracza do gry stworzony przez nas Revenant Hunter, którego zadaniem jest ocalenie świata poprzez cofanie się w czasie oraz wpływanie na teraźniejszość oraz przyszłość. Aby to osiągnąć pomoże mu Lou MagMell… i tutaj zakończę, aby nie psuć zabawy innym w odkrywaniu wszelkich aspektów historii.

To, co zawsze w przypadku tego typu zabaw czasem wpada mi do głowy to fakt, że trzeba być niesamowicie odważnym, aby takie historie tworzyć i przewidywać pewne scenariusze. Z drugiej strony kto jak nie Japończycy mogą stworzyć coś fabularnie wciągającego niczym Digimon Story: Time Traveller, w którym ten wątek był nawet o wiele głębszy jak na grę o wirtualnych stworkach „dla dzieci”. Dlatego też w jakimś stopniu pokładam dużą nadzieję w Bandai Namco, że nawet jeśli będzie to przechodzenie z punktu A do B w tym świecie (tu trzeba zaznaczyć, że te elementy open world tu również będą), to historia sama w sobie będzie się dobrze sklejała w całość. Tym bardziej, że pewne rzeczy nadal tu występują np. przerywniki, w których bohater powoli poznaje historię danego Revenanta przechadzając się przez charakterystyczną pustkę.

Dlatego też mimo tych kilku godzin spędzonych z Code Vein trudno jest mi powiedzieć na ile ta eksploracja będzie rzeczywiście wymagana (zakładam, że warto będzie połazić tu i ówdzie, aby zbierać nowe umiejętności czy czyścić lochy). Na szczęście w odróżnieniu od pierwszej części szybka podróż odbywa się poprzez klikanie w Mistle na mapie niż zapamiętywanie konkretnych nazw lokacji.

Swoją drogą – to też pokazuje jak ewoluowały tego typu gry przez ostatnie lata, biorąc pod uwagę to, że poprzedni system podróżowania oraz kreacji świata był mocno inspirowany „soulsami”, a w Code Vein 2 mamy dużą inspirację Elden Ring.

Niby to samo, ale jednak trochę zmian przybyło – co nowego w Code Vein 2?

W tym miejscu zaczyna się ten najciekawszy moment związany z tym czym różni się Code Vein 2 od swojej poprzedniczki. Bowiem z zewnątrz można mieć wrażenie, że tak właściwie zmienia się stosunkowo niewiele, ale w ostatecznym rozrachunku kilka kluczowych zmian się pojawia.

To, co najważniejsze rzuca się bowiem w oczy to fakt, że w Code Vein 2 jest o wiele większa elastyczność pod względem tworzenia różnych buildów. Jest to możliwe z dwóch powodów.

Po pierwsze – Jaile (wcześniej zwane Blood Veil) nie są na sztywno powiązane z pancerzami/ubiorem noszonym przez naszego bohatera. Nadal jednak jej głównym zadaniem jest wysysanie energii z przeciwników po to, aby wykorzystywać moce Formae zarówno ofrensywne, jak i defensywne. Co więcej – w zależności od wybranej przez nas broni możemy sobie te moce mieszać na tyle, na ile pozwalają nam punkty atrybutów. Jeśli więc dany przeciwnik będzie miał niską odporność na ogień lub truciznę, a przy okazji potrzebujemy czegoś pozwalającego na szybkie ataki (np. dwa miecze), to możemy sobie przełożyć odpowiednie moce na pasujący zestaw broni.

Dodatkowo każdy Jail to nieco inna forma ataku pozwalająca na regenerację energii, więc tutaj również warto zastanowić się, który pasuje do naszego stylu walki. Całości dopełnia nowy system boosterów pozwalający na dodawanie atrybutów, które pomogą nam w walce. Może to być regeneracja zdrowia, podbicie statystyk czy też wzmocnienie ataków. Gracz ma do wykorzystania cztery miejsca, a żonglowanie tymi dodatkami również się przydaje chociażby przy starciach z bossami.