Sydney Sweeney zagra w zaskakującej wersji klasyka. Ten erotyczny thriller spotka gotycki mrok

Znamy tę historię z filmu z 1999. Teraz zostanie opowiedziana zupełnie inaczej.

Sydney Sweeney dołączyła do kolejnego głośnego projektu. Aktorka wystąpi w filmie Hollow, czyli nowej interpretacji Legendy o Sennej Kotlinie, którą przygotowuje Sony Pictures. Produkcja ma jednak niewiele wspólnego z ekranizacją Tima Burtona, znaną jako Jeździec bez głowy. To będzie erotyczny thriller inspirowany klasyczną opowieścią Film powstanie na podstawie debiutanckiej powieści Lindsey Anderson Beer, która nie trafi do księgarń wcześniej niż jesienią 2027 roku. Mimo to prawa do ekranizacji wywołały prawdziwą licytację między studiami, z której zwycięsko wyszło Sony. Sama Beer stanie również za kamerą.

Największą zmianą względem klasycznej historii jest nowa perspektywa. Tym razem główną bohaterką będzie Katrina Van Tassel, a nie Ichabod Crane. Opowieść ma przedstawić historię jako erotyczny thriller z elementami nadprzyrodzonymi, psychologiczną intrygą i gotyckim klimatem, koncentrując się na tajemniczym trójkącie miłosnym.

GramTV przedstawia:

Oznacza to, że Hollow będzie wyraźnie różnić się od filmu Jeździec bez głowy z 1999 roku w reżyserii Tima Burtona, w którym główną rolę zagrał Johnny Depp. Dla Lindsey Anderson Beer będzie to drugi pełnometrażowy film w roli reżyserki. Wcześniej odpowiadała za Smętarz dla zwierzaków: Początki, a jako scenarzystka pracowała przy Sierra Burgess jest przegrywem. Sweeney pozostaje jedną z najbardziej rozchwytywanych aktorek młodego pokolenia. W ostatnich latach odniosła sukces dzięki Tylko nie ty oraz Pomoc domowa. Nie dawno zakończyła się emisja trzeciej odsłony hitowego serialu Euforia z jej udziałem. Na razie nie ujawniono, kiedy rozpoczną się zdjęcia do Hollow, ponieważ harmonogram aktorki pozostaje wyjątkowo napięty.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









