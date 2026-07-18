Sydney Sweeney zagra w zaskakującej wersji klasyka. Ten erotyczny thriller spotka gotycki mrok

Znamy tę historię z filmu z 1999. Teraz zostanie opowiedziana zupełnie inaczej.
Sydney Sweeney dołączyła do kolejnego głośnego projektu. Aktorka wystąpi w filmie Hollow, czyli nowej interpretacji Legendy o Sennej Kotlinie, którą przygotowuje Sony Pictures. Produkcja ma jednak niewiele wspólnego z ekranizacją Tima Burtona, znaną jako Jeździec bez głowy.
To będzie erotyczny thriller inspirowany klasyczną opowieścią
Film powstanie na podstawie debiutanckiej powieści Lindsey Anderson Beer, która nie trafi do księgarń wcześniej niż jesienią 2027 roku. Mimo to prawa do ekranizacji wywołały prawdziwą licytację między studiami, z której zwycięsko wyszło Sony. Sama Beer stanie również za kamerą.
Największą zmianą względem klasycznej historii jest nowa perspektywa. Tym razem główną bohaterką będzie Katrina Van Tassel, a nie Ichabod Crane. Opowieść ma przedstawić historię jako erotyczny thriller z elementami nadprzyrodzonymi, psychologiczną intrygą i gotyckim klimatem, koncentrując się na tajemniczym trójkącie miłosnym.
GramTV przedstawia:
Oznacza to, że Hollow będzie wyraźnie różnić się od filmu Jeździec bez głowy z 1999 roku w reżyserii Tima Burtona, w którym główną rolę zagrał Johnny Depp. Dla Lindsey Anderson Beer będzie to drugi pełnometrażowy film w roli reżyserki. Wcześniej odpowiadała za Smętarz dla zwierzaków: Początki, a jako scenarzystka pracowała przy Sierra Burgess jest przegrywem.
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