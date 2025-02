Aktorka z filmu Emilia Perez straciła szansę na Oscara? Netflix odcina się od swojej gwiazdy

Jest mi bardzo smutno, bo nie popieram takiego zachowania, nie toleruję mowy nienawiści pod adresem jakiejkolwiek grupy ludzi.

Jednak, jak donosi The Hollywood Reporter, to właśnie sposób, w jaki aktorka próbowała ratować swoją sytuację, miał kluczowe znaczenie dla decyzji Netfliksa. Platforma miała nie być zadowolona z jej reakcji i braku konsultacji w sprawie publicznych oświadczeń. Jeszcze niedawno Gascón była wymieniana jako jedna z faworytek do Oscara. Teraz jej szanse na wygraną wydają się znacznie mniejsze. Notowania jej głównej konkurentki, Fernandy Torres z filmu I’m still here, wyraźnie wzrosły. Szansę na wygraną zachowuje także wciąż Demi Moore za występ w Substancji.