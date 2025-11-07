Nazywano ją kobiecą wersją Chrystusa. Powstał o niej musical, który podzielił widzów - zobacz zwiastun

Searchlight Pictures opublikowało zwiastun filmu Testament Ann Lee, nowego, niekonwencjonalnego musicalu w reżyserii Mony Fastvold. W głównej roli występuje Amanda Seyfried, która wciela się w Ann Lee – kobietę, która założyła ruch shakerów i przez swoich zwolenników została uznana za „kobiecego Chrystusa”, lub “żeńską manifestację Boga”.

Testament Ann Lee – zobacz zwiastun głośnego musicalu

Film miał swoją premierę na festiwalach w Wenecji i Toronto (TIFF), gdzie wzbudził skrajne emocje wśród widzów i krytyków. Część uznała go za hipnotyzujące, wizualnie olśniewające widowisko, inni – za pretensjonalny eksperyment z wątłą fabułą. Produkcja zachwyca zdjęciami i choreografią, choć, jak zauważają recenzenci, fabuła jest oszczędna, a bohaterowie nie przechodzą znaczących przemian.