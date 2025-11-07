Zaloguj się lub Zarejestruj

Nazywano ją kobiecą wersją Chrystusa. Powstał o niej musical, który podzielił widzów - zobacz zwiastun

Jakub Piwoński
2025/11/07 08:30
Czy Testament Ann Lee wygra uwagę widzów?

Searchlight Pictures opublikowało zwiastun filmu Testament Ann Lee, nowego, niekonwencjonalnego musicalu w reżyserii Mony Fastvold. W głównej roli występuje Amanda Seyfried, która wciela się w Ann Lee – kobietę, która założyła ruch shakerów i przez swoich zwolenników została uznana za „kobiecego Chrystusa”, lub “żeńską manifestację Boga”.

Testament Ann Lee
Testament Ann Lee

Testament Ann Lee – zobacz zwiastun głośnego musicalu

Film miał swoją premierę na festiwalach w Wenecji i Toronto (TIFF), gdzie wzbudził skrajne emocje wśród widzów i krytyków. Część uznała go za hipnotyzujące, wizualnie olśniewające widowisko, inni – za pretensjonalny eksperyment z wątłą fabułą. Produkcja zachwyca zdjęciami i choreografią, choć, jak zauważają recenzenci, fabuła jest oszczędna, a bohaterowie nie przechodzą znaczących przemian.

Testament Ann Lee określany jest jako polaryzujący musical, w którym tradycyjne piosenki zastępują krótkie, rytmiczne śpiewy, a taniec przypomina raczej ekspresyjne drgawki niż klasyczne układy choreograficzne. Mimo to film zdobył 77 punktów na Metacritic, co wskazuje, że znalazł swoich wiernych zwolenników.

GramTV przedstawia:

Scenariusz do filmu napisali wspólnie Mona Fastvold i Brady Corbet (Brutalista). Produkcja powstała za mniej niż 10 milionów dolarów i przyciągnęła uwagę w czasie swojej premiery na Festiwalu Filmowym w Wenecji – choć nie zdobyła żadnych nagród jury. Searchlight Pictures zapowiada ograniczoną premierę kinową w Boże Narodzenie, a Amanda Seyfried ma być mocno promowana w oscarowym wyścigu w kategorii Najlepsza Aktorka.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/6/the-testament-of-ann-lee-trailer-amanda-seyfried-leads-mona-fastvolds-polarizing-musical-spectacle

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


