Test Drive Unlimited: Solar Crown w końcu otrzyma hotfix. Poznaliśmy datę wdrożenia aktualizacji

W tym tygodniu do gry trafi wyczekiwany hotfix do Test Drive Unlimited: Solar Crown.
Po wprowadzeniu Sezonu 5 do Test Drive Unlimited Solar Crown w zeszłym tygodniu, która zaimplementowała długo wyczekiwane funkcje takie jak powrót misji taksówkowych, możliwość sprzedawania samochodów oraz poprawki w ekonomii gry z wyższymi nagrodami za wyścigi. Niestety gracze szybko zaczęli zgłaszać szereg problemów technicznych. Wśród najpoważniejszych znalazły się błędy związane z HDR, nieodblokowujące się nagrody Solar Pass oraz awarie na PC przy określonych kartach graficznych.
Nadciąga hotfix do TDU: Solar Crown
W odpowiedzi na zgłoszenia, KT Racing i Nacon przeprosili za problemy i zapowiedzieli hotfix “do połowy przyszłego tygodnia”, a teraz potwierdzono szczegóły. Hotfix trafi do gry w środę, czyli 12 listopada. Prace serwerowe rozpoczną się o godzinie 9:30 i potrwają do około 18:00. Aktualizacja naprawi między innymi szeroko zgłaszany błąd wyświetlania HDR, problemy z zawieszaniem GPU, ponownie umożliwi odbieranie nagród Solar Pass za pomocą tokenów, a także odblokuje Lamborghini Urus Graphite Capsule po odebraniu Solar Pass.
Twórcy podkreślają jednak, że nie wszystkie problemy udało się naprawić w tym hotfixie. Zawieszanie się rozgrywki w pokerze online oraz losowe awarie na PS5 zostaną rozwiązane dopiero w aktualizacji śródsezonowej, której szczegóły poznamy w kolejnym liście Solar Club. Druga duża aktualizacja skupi się natomiast na optymalizacji gry na wszystkich platformach.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!