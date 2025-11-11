Test Drive Unlimited: Solar Crown w końcu otrzyma hotfix. Poznaliśmy datę wdrożenia aktualizacji

Po wprowadzeniu Sezonu 5 do Test Drive Unlimited Solar Crown w zeszłym tygodniu, która zaimplementowała długo wyczekiwane funkcje takie jak powrót misji taksówkowych, możliwość sprzedawania samochodów oraz poprawki w ekonomii gry z wyższymi nagrodami za wyścigi. Niestety gracze szybko zaczęli zgłaszać szereg problemów technicznych. Wśród najpoważniejszych znalazły się błędy związane z HDR, nieodblokowujące się nagrody Solar Pass oraz awarie na PC przy określonych kartach graficznych.

Nadciąga hotfix do TDU: Solar Crown

W odpowiedzi na zgłoszenia, KT Racing i Nacon przeprosili za problemy i zapowiedzieli hotfix “do połowy przyszłego tygodnia”, a teraz potwierdzono szczegóły. Hotfix trafi do gry w środę, czyli 12 listopada. Prace serwerowe rozpoczną się o godzinie 9:30 i potrwają do około 18:00. Aktualizacja naprawi między innymi szeroko zgłaszany błąd wyświetlania HDR, problemy z zawieszaniem GPU, ponownie umożliwi odbieranie nagród Solar Pass za pomocą tokenów, a także odblokuje Lamborghini Urus Graphite Capsule po odebraniu Solar Pass.