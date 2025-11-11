Zaloguj się lub Zarejestruj

Test Drive Unlimited: Solar Crown w końcu otrzyma hotfix. Poznaliśmy datę wdrożenia aktualizacji

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/11 12:50
0
0

W tym tygodniu do gry trafi wyczekiwany hotfix do Test Drive Unlimited: Solar Crown.

Po wprowadzeniu Sezonu 5 do Test Drive Unlimited Solar Crown w zeszłym tygodniu, która zaimplementowała długo wyczekiwane funkcje takie jak powrót misji taksówkowych, możliwość sprzedawania samochodów oraz poprawki w ekonomii gry z wyższymi nagrodami za wyścigi. Niestety gracze szybko zaczęli zgłaszać szereg problemów technicznych. Wśród najpoważniejszych znalazły się błędy związane z HDR, nieodblokowujące się nagrody Solar Pass oraz awarie na PC przy określonych kartach graficznych.

Test Drive Unlimited: Solar Crown
Test Drive Unlimited: Solar Crown

Nadciąga hotfix do TDU: Solar Crown

W odpowiedzi na zgłoszenia, KT Racing i Nacon przeprosili za problemy i zapowiedzieli hotfix “do połowy przyszłego tygodnia”, a teraz potwierdzono szczegóły. Hotfix trafi do gry w środę, czyli 12 listopada. Prace serwerowe rozpoczną się o godzinie 9:30 i potrwają do około 18:00. Aktualizacja naprawi między innymi szeroko zgłaszany błąd wyświetlania HDR, problemy z zawieszaniem GPU, ponownie umożliwi odbieranie nagród Solar Pass za pomocą tokenów, a także odblokuje Lamborghini Urus Graphite Capsule po odebraniu Solar Pass.

Twórcy podkreślają jednak, że nie wszystkie problemy udało się naprawić w tym hotfixie. Zawieszanie się rozgrywki w pokerze online oraz losowe awarie na PS5 zostaną rozwiązane dopiero w aktualizacji śródsezonowej, której szczegóły poznamy w kolejnym liście Solar Club. Druga duża aktualizacja skupi się natomiast na optymalizacji gry na wszystkich platformach.

GramTV przedstawia:

Oto pełna lista zmian w nadchodzącym hotfixie do Test Drive Unlimited: Solar Crown:

  • Naprawiono błędne działanie HDR
  • Dodano optymalizacje ograniczające zawieszanie GPU
  • Ponownie włączono możliwość odbierania Solar Pass za pomocą tokenów
  • Upewniono się, że Lamborghini Urus trafia do ekwipunku po odebraniu Solar Pass
  • Naprawiono dodawanie nagród z wydarzeń na żywo (bonus Solar Coin)
  • Skorygowano datę zakończenia sezonu wyświetlaną w Solar Hotel
  • Naprawiono crash występujący przy starcie gry na Ibizie między 00:00, a 00:30 w określonych strefach czasowych
  • Naprawiono błędny czas powrotu do swobodnej jazdy po trybie Taxi
  • Naprawiono crash podczas otwierania okna pojazdu przez innego gracza
  • Naprawiono crash podczas ładowania gry przy kontynuowaniu w Solar Hotel
  • Naprawiono crash podczas dołączania do pokoju w trakcie “reveal”
  • Naprawiono zamrażające się timery, karty, kamerę i synchronizację stołów
  • Naprawiono błędne liczenie tokenów, rebuy oraz balans żetonów
  • Zmniejszono liczbę potencjalnych crashy i poprawiono ogólne doświadczenie gry w pokera
  • Dodano tabelę zużycia VRAM dla FSR3
  • Dodano wsparcie FSR3 w menu
  • Naprawiono niedostępność opcji DLSS
  • Naprawiono crash na kartach AMD serii 9000
  • Poprawiono stabilność i wydajność połączeń
  • Rzadkie zabarwienie ekranu na zielono/czerwono (wejście i wyjście z trybu fotograficznego)
  • Zawieszanie rozgrywki przy opuszczeniu stołu pokerowego w trakcie rozdawania kart
  • Błędy związane z XeSS i resetowaniem suwaków upscalingu przy starcie gry

Twórcy zachęcają do dalszego zgłaszania błędów poprzez stronę wsparcia MyNacon.

Źródło:https://traxion.gg/test-drive-unlimited-solar-crown-season-5-hotfix-coming-this-week

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

