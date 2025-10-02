Test Drive Unlimited: Solar Crown ze szczegółami piątego sezonu. Grę czeka sporo zmian

W tym miesiącu Test Drive Unlimited: Solar Crown otrzyma sporo nowej zawartości i zmian, w tym wyczekiwaną sprzedaż samochodów.

Pod koniec października do Test Drive Unlimited: Solar Crown trafi aktualizacja Sezonu 5. Twórcy zapowiedzieli szereg zmian takich jak wprowadzenie nowych samochodów i poprawek graficznych, po zmodyfikowaną ekonomię, misje taksówkowe i możliwość sprzedaży aut. TDU: Solar Crown szykuje się na piąty sezon Najbliższa aktualizacja wprowadzi poprawione efekty wizualne, zwłaszcza te związane z wodą. Gracze zobaczą nowe shadery, fale oraz odświeżoną kolorystykę. Ulepszenia obejmą także silnik KT Engine, co poprawi ogólną wydajność gry, choć wzrost liczby klatek na sekundę nie jest raczej spodziewany w tej wersji.

Nagrody za wyścigi i wydarzenia zostaną zwiększone. W Crown Jewel można będzie zdobyć nawet miliion Solar Coins. Przebudowie ulegnie także system Free Ride Instant Money (FRIM). Dotąd opierał się głównie na driftach, unikach i kombinacjach, ale od nowej aktualizacji będzie naliczany już za samo prowadzenie auta. Znikną niektóre wcześniejsze metody, jak np. burnouty czy próby 0–100 km/h, a FRIM będzie można wymienić nie tylko na Solar Coins, lecz także na Reputację i doświadczenie Solar Pass. Największą nowością ma być możliwość sprzedaży samochodów w Solar Hotel na co czekało bardzo wielu graczy. Do gry trafią także nowe samochody. Na ten moment potwierdzono następujące pojazdy: Aston Martin Vantage GT3 Evo – pierwszy wyścigowy samochód w tej specyfikacji w grze

Aston Martin DBS Superleggera

De Tomaso P72 z 5-litrowym silnikiem V8

Nissan GT-R “The Tyger” (w ramach aktualizacji w połowie sezonu)

GramTV przedstawia:

Dodatkowo pojawią się nowe malowania, w tym dla Alpine A110 Legende, a także kolejne elementy kosmetyczne. Samochody dostępne dotąd w ramach Solar Pass i przedsprzedażowy Ford GT mają trafić do wszystkich graczy w połowie sezonu. Sezon 5 przyniesie również długo zapowiadane misje taksówkowe oraz rozgrywkę w pokera w kasynie Solar Crown. Gameplay obu trybów zostanie zaprezentowany 16 października. Wśród dodatkowych zmian znalazły się między innymi usunięcie naklejek jako nagród z wydarzeń na żywo, nowy interfejs użytkownika, odblokowywane ubrania od marki Puma, dodanie tempomatu (przydatnego szczególnie w misjach taksówkowych). Pojawią się także place budowy jako zapowiedź kupna domów, które pojawią się w Sezonie 8 w przyszłym roku. Sezon 5 startuje pod koniec października i ma być kolejnym etapem w zapowiedzianym co najmniej rocznym planie wspierania Test Drive Unlimited: Solar Crown.